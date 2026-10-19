Isparta Sütçüler'de mahsur 10 İHH gönüllüsüne helikopterle kurtarma ekibi gönderildi - Son Dakika
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Isparta Sütçüler'de mahsur 10 İHH gönüllüsüne helikopterle kurtarma ekibi gönderildi

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Isparta Sütçüler\'de mahsur 10 İHH gönüllüsüne helikopterle kurtarma ekibi gönderildi
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Isparta Sütçüler’deki Yazılı Kanyon’da mahsur 10 İHH gönüllüsü için helikopterle bölgeye gönderilen kurtarma ekibiyle çalışmalar sürüyor. Valilik, saat 17.00 itibarıyla AFAD ekiplerinin gönüllülerle temas sağladığını ve grupların patika yola çıkmasının planlandığını bildirdi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsünü kurtarma çalışmaları devam ederken bir kurtarma ekibinin helikopterle mahsur kalan gönüllülerin yakınına intikal ettirildiği ve kurtarma çalışmaları profesyonel ekipler tarafından sürdürüldüğü bildirildi. Diğer yandan 14 kişilik ekibin kaybolmadan önce bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından bölgenin tehlikeli olduğuna ilişkin uyarıldıkları belirlendi.

Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon mevkiinde mahsur kalan 10 gönüllünün sağlıklı şekilde kurtarılması için ekiplerin çalışması devam ederken konuyla ilgili Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada bir kurtarma helikopterinin mahsur kalan gönüllülerin yakınına intikal ettirildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

İlimiz Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon mevkiinde mahsur kalan 10 vatandaşımızın sağlıklı şekilde kurtarılması için ekiplerimizce yürütülen çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Gün içerisinde Kara Havacılık Komutanlığına bağlı helikopterle gerçekleştirilen keşif faaliyetleri tamamlanmış; bir kurtarma ekibimiz helikopterle, mahsur kalan vatandaşlarımızın yakınına intikal ettirilmiştir. Kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir. Saat 17.00 itibariyle kanyon içindeki AFAD ekiplerimiz ile vatandaşlarımız arasında temas sağlanmış olup dağcılık marifeti ile grupların birleşerek patika yoluna çıkmaları planlanmaktadır.

Çalışmalara, Isparta dahil toplam 11 ilden AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ve destek ekipleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri katılmaktadır. Çalışmalarda toplam 204 personel, 54 araç, 8 drone ve 1 helikopter görev yapmaktadır".

Bölgede yaşayan vatandaşın uyarısını dikkate almamışlar

Diğer taraftan kanyon faaliyeti yapmak üzere bölgeye gelen 14 kişilik ekibi önceki gün sabah saat 11.00 sıralarında gören yeşildere köyünden Hamza Akalın, ekibi uyardığını ama kendisini dinlemediklerini söyledi. Akalın, " Önce arabanın birini yukarı birin aşağı çektiler. Soyundular giyinip hazırlandılar. Biz buraları bildiğimiz için baya tehlikeli yerler olduğu konusunda uyardım. 'Burası aslında gidilmemesi gereken yerler buralar buralar kaygan ve yumuşak zemin buralar dikkat edin' dedim 'tamam' deyip yollarına devam ettiler" dedi.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaSütçülerIspartaGüncelAFADİHHSon Dakika

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SON DAKİKA: Isparta Sütçüler'de mahsur 10 İHH gönüllüsüne helikopterle kurtarma ekibi gönderildi - Son Dakika
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