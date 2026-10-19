Isparta'da cansız bedene ulaşıldı, mahsur 10 İHH gönüllüsü sabah kurtarılacak - Son Dakika
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Isparta'da cansız bedene ulaşıldı, mahsur 10 İHH gönüllüsü sabah kurtarılacak

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Isparta\'da cansız bedene ulaşıldı, mahsur 10 İHH gönüllüsü sabah kurtarılacak
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Vali Abdullah Erin, Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerini kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Erin, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, dronla yerleri tespit edilen 10 kişiye sabah ışıklarıyla ulaşılmaya çalışılacağını söyledi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan İHH gönüllü grubunu kurtarmak için sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve cenazeyi çıkarmak için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşımızın, derede boğulma sonucu vefat ettiğini değerlendiriyoruz. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle öğleden sonra başlayan çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Erin, 14 kişilik ekipten 11'inin profesyonel dağcı olduğunu tespit ettiklerini vurguladı.

Dron aracılığıyla yerini tespit ettikleri 10 kişinin ateş yakarak kendilerini koruma altına aldıklarını ifade eden Erin, "Arama yapan arkadaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmamak için sabah ışıkları ile inşallah bu on kişiye de ulaşıp onları kurtarmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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