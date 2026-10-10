Kapadokya\'da Gazze için LED\'le \'Free Gaza\' yazıldı, AFAD ve Kızılay destek verdi

Kapadokya'da, Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek amacıyla "Gazze'ye ışık ol" etkinliği düzenlendi.

Nevşehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, Göreme Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, üzerinde zeytin dalı, Filistin bayrağı ile Kudüs resimlerinin yer aldığı barış ve özgürlüğü temsil eden güvercin pankartı taşıdı.

LED aydınlatma ile "Free Gaza" yazısı oluşturulan alanda katılımcılar cep telefonu ışıklarını yakarak etkinliğe destek verdi.

Nevşehir İHH Başkanı Tuncay Zeyd Sesli, gazetecilere, etkinlikle, UNESCO Dünya Mirası Kapadokya'dan tüm dünyaya Gazze için güçlü bir insanlık mesajı vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Vatandaşların yansıttığı ışıkların Gazze için ortak vicdanın, dayanışmanın ve adalet çağrısının sembolü niteliğinde olduğunu kaydeden Sesli, şöyle konuştu:

"Dünyaya Kapadokya'dan Gazze'nin sıkıntısını, derdini paylaştığımıza dair bir görsel sunmak ama bunu yürüyüşle veya sloganlarıyla değil, sessiz bir çığlık sunma düşüncesiyle gerçekleştirdik. Dünya bu kadar zulmün karşısında sessiz kaldığı için, arş-ı alaya bu sessiz çığlığı ulaştırmak için Kapadokya'da böyle bir etkinlik yapmak istedik. Burada herkes etkinliğe destek veriyor ve dünyayı aydınlatan bir fener olma arzusuyla hareket ediyoruz."

Oluşturulan görsel havadan görüntülendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duanın ardından sona eren etkinliğe, AFAD, Türk Kızılay ile Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de destek verdi.