Isparta Sütçüler'de mahsur 10 İHH gönüllüsüne helikopterli kurtarma yeniden başladı - Son Dakika
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Isparta Sütçüler'de mahsur 10 İHH gönüllüsüne helikopterli kurtarma yeniden başladı

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Isparta Sütçüler\'de mahsur 10 İHH gönüllüsüne helikopterli kurtarma yeniden başladı
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Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur 10 kişi için gece ara verilen kurtarma operasyonu, Konya'dan helikopter desteğiyle yeniden başlatıldı. Dün 3 kişi sağ kurtarılmış, 1 kişi cansız bulunmuş, kalan 10 kişiyle temas kurulsa da tehlikeli arazi nedeniyle ulaşılamamıştı.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da dün mahsur kalan 10 kişinin kurtarılması için yürütülen ancak gece saatlerinde bölgenin tehlikeli coğrafi yapısı nedeniyle ara verilen operasyon helikopter desteğiyle yeniden başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Isparta'ya gelen 14 kişilik İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllü grubunun kayalık bölgede mahsur kaldığı ihbarı üzerine dün başlatılan kurtarma çalışmalarına bugün de devam ediliyor.

Konya'dan helikopterlerin de destek verdiği çalışmalarla, dün temas kurulan ancak ulaşılamayan 10 kişiye daha ulaşılması amaçlanıyor.

Yazılı Kanyon'da İHH grubunun mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD, UMKE ve Jandarma tarafından dün yürütülen çalışmalarda 3 kişi sağ olarak kurtarılmış, 1 kişinin ise kayalık bölgede cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kalan 10 kişiyle temas kurulmasına karşın, bölgenin tehlikeli coğrafi yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verilmişti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Isparta Sütçüler'de mahsur 10 İHH gönüllüsüne helikopterli kurtarma yeniden başladı - Son Dakika
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