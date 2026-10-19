Isparta Sütçüler\'de mahsur 10 İHH gönüllüsü için helikopterle kurtarmadan vazgeçildi

DRON İLE YER TESPİTİ YAPILIP, İLETİŞİM KURULDU

İstanbul'dan Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a gelen 14 kişilik İHH ekibinden, mahsur kalan 10'unu kurtarma çalışmaları sürüyor. Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, İzmir, Antalya, Konya ve Hatay gibi 11 ilden 115'i AFAD olmak üzere toplam 204 personel, 8 dron, 1 helikopter ve 54 araç arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Çalışmalara jandarma ve itfaiye ekipleri de destek verdi. Özel dron ile yapılan aramalarda kayıp 10 gönüllünün bulunduğu nokta tespit edilerek, iletişim kuruldu. İHH gönüllülerinin bulunduğu noktaya dron ile yiyecek ve içecek de gönderilmeye çalışıldığı belirtildi. Yer tespiti yapılan 10 kişinin bölgeden helikopterle alınmasının planlandığı ancak sabah saatlerinde yapılan denemelerin ardından olumsuz arazi koşulları nedeniyle helikopterle kurtarmadan vazgeçildiği öğrenildi. Bunun üzerine gönüllülerin bulunduğu noktaya 2 öncü AFAD ekibi gönderildiği ve kurtarma için güzergah arandığı kaydedildi.

Semih ERSÖZLER/ISPARTA,