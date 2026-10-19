Isparta Sütçüler'de kanyonda ölen İHH eğitmeni Küçükçekmece ekibindenmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Isparta Sütçüler'de kanyonda ölen İHH eğitmeni Küçükçekmece ekibindenmiş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta Sütçüler\'de kanyonda ölen İHH eğitmeni Küçükçekmece ekibindenmiş
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan Isparta Sütçüler'e eğitime gelen 14 kişilik İHH ekibinden Sinan Yavuz, kanyon eğitiminde düşerek hayatını kaybetti; Yavuz'un Küçükçekmece İHH ekibinden olduğu öğrenildi. Kanyondan kurtarılan 3 kişi ilçeye getirilirken, 10 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN EĞİTMEN KÜÇÜKÇEKMECE EKİBİNDEN

İstanbul'dan Isparta'nın Sütçüler ilçesine eğitime gelen 14 kişilik İHH ekibinden, dağlık bölgede düşüp hayatını kaybeden İHH eğitmeni Sinan Yavuz'un, Küçükçekmece İHH Temsilciliği ekibinden olduğu öğrenildi. Küçükçekmece İHH Temsilciliği olayla ilgili sanal medyadan taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Küçükçekmece İHH Arama Kurtarma ekibimizden yol arkadaşımız Sinan Yavuz'u, Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki kanyon eğitimi sırasında meydana gelen elim kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm İHH ailemize sabırlar diliyoruz" denildi.

ARAZİ ŞARTLARI ZORLUYOR

Diğer yandan kanyondan kurtarılan 3 kişinin Sütçüler ilçesine getirildiği, diğer 10 kişinin kurtarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Kurtarma için helikopter desteği istendiği ancak bölgenin arazi yapısının çalışmaları güçleştirdiği belirtildi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: DHA
KüçükçekmeceSinan YavuzAcil DurumİstanbulSütçülerIspartaGüncelYaşamİHHSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmailağa’da ipler koptu Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
12:08
Pep Guardiola’dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 12:20:23. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta Sütçüler'de kanyonda ölen İHH eğitmeni Küçükçekmece ekibindenmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei