Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya

CHP’de 21 Mayıs’ta yargının verdiği 'mutlak butlan' kararıyla başlayan tarihi liderlik krizinin ardından, siyasetin gözü bugün TBMM'deki o karşılaşmaya çevrildi. Mahkeme kararıyla koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, krizin başlangıcından bu yana ilk kez eski milletvekili Orhan Sür’ün cenaze töreninde yan yana geldi.

MAHKEME KARARINDAN SONRA İLK TEMAS

CHP içerisinde genel başkanlık yetkileri ve kurultay meşruiyeti üzerinden yaşanan ayrışma her geçen gün derinleşirken, iki lider cenaze vesilesiyle de olsa aynı karede buluştu. 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna hukuken yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile delegenin oyuyla seçilen ancak hukuki süreçle unvanı tartışmaya açılan Özgür Özel, haftalardır devam eden karşılıklı sert mesajların ardından meclis çatısı altında karşı karşıya geldi.

İKİ İSİM TOKALAŞTI

İki lideri bir araya getiren acı buluşma, hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen resmi cenaze töreninde gerçekleşti. Tören alanına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, kameraların ve milletvekillerinin pürdikkat kesildiği anlarda yan yana gelerek tokalaştı.

GERGİNLİK REKLEKSLERE YANSIDI

Ankara kulislerinde, tören boyunca mesafeli duruşlarını koruyan iki ismin tokalaşma anı "nezaketen yapılan ama krizi çözmeyen bir protokol teması" olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Özgür Özel ve ekibine yönelik eleştirilerini sürdürmesi, Özgür Özel kanadının ise yeni parti ("Yürüyüş Partisi") iddiaları dahil olmak üzere B planlarını devreye soktuğu bir dönemde gelen bu ilk temasın yankıları merak ediliyor.