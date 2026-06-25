Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya

25.06.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de son dönemde yaşanan liderlik tartışmalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez aynı törende bir araya geldi. İki isim, hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde tokalaştı.

CHP’de 21 Mayıs’ta yargının verdiği 'mutlak butlan' kararıyla başlayan tarihi liderlik krizinin ardından, siyasetin gözü bugün TBMM'deki o karşılaşmaya çevrildi. Mahkeme kararıyla koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, krizin başlangıcından bu yana ilk kez eski milletvekili Orhan Sür’ün cenaze töreninde yan yana geldi.

MAHKEME KARARINDAN SONRA İLK TEMAS

CHP içerisinde genel başkanlık yetkileri ve kurultay meşruiyeti üzerinden yaşanan ayrışma her geçen gün derinleşirken, iki lider cenaze vesilesiyle de olsa aynı karede buluştu. 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna hukuken yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile delegenin oyuyla seçilen ancak hukuki süreçle unvanı tartışmaya açılan Özgür Özel, haftalardır devam eden karşılıklı sert mesajların ardından meclis çatısı altında karşı karşıya geldi.

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya

İKİ İSİM TOKALAŞTI

İki lideri bir araya getiren acı buluşma, hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen resmi cenaze töreninde gerçekleşti. Tören alanına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, kameraların ve milletvekillerinin pürdikkat kesildiği anlarda yan yana gelerek tokalaştı.

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya

GERGİNLİK REKLEKSLERE YANSIDI

Ankara kulislerinde, tören boyunca mesafeli duruşlarını koruyan iki ismin tokalaşma anı "nezaketen yapılan ama krizi çözmeyen bir protokol teması" olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Özgür Özel ve ekibine yönelik eleştirilerini sürdürmesi, Özgür Özel kanadının ise yeni parti ("Yürüyüş Partisi") iddiaları dahil olmak üzere B planlarını devreye soktuğu bir dönemde gelen bu ilk temasın yankıları merak ediliyor. 

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ali mahiri atlamış sanki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı Çantasından neşter ve biber gazı çıktı Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı! Çantasından neşter ve biber gazı çıktı
Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak
Türkiye tarihinin en büyük operasyonu 10 bin tarihi eser ele geçirildi Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri belli oldu UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu
Hacıosmanoğlu’ndan Infantino’ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters
İngiltere’de dikkat çeken yürüyüş İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş
Davutoğlu’nun Ahmed Şara’ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu
Trump’a “Pedofil“ şoku Destekçilerinin önünde protesto edildi Trump'a "Pedofil" şoku! Destekçilerinin önünde protesto edildi
Bir transfer daha açıklandı Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe’de Bir transfer daha açıklandı! Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe'de
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

11:11
Dünya Kupası’na öpüşmek için gitmiş Önüne gelenin dudağına yapışıyor
Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor
11:06
İsmail Kartal ilk idmanına çıktı Sıcakta giydiği eşofman taraftarı şaşırttı
İsmail Kartal ilk idmanına çıktı! Sıcakta giydiği eşofman taraftarı şaşırttı
10:54
Geceye damga vuran kare Herkes Nedved’in o halini konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor
10:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark çift hanelere ulaştı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı
10:20
Yeni transfer iddiası Erdoğan’ın “Daha geçmedin mi“ diye sitemi harekete geçirdi
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın "Daha geçmedin mi?" diye sitemi harekete geçirdi
10:15
İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken açıklama
İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
10:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa sorusuna olay yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
04:14
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
03:13
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 11:23:15. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.