"Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Aradaki fark öyle böyle değil

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında katılımcılara, herhangi bir isim verilmeden "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Açık uçlu olarak gerçekleştirilen ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,7 ile ilk sırada yer aldı.

MANSUR YAVAŞ İKİNCİ, EKREM İMAMOĞLU ÜÇÜNCÜ

Araştırmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 24,5 ile ikinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 15,3 olarak ölçüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 7,2 ile dördüncü sırada yer aldı.

DİĞER İSİMLERİN OY ORANLARI

Ankette yer alan diğer isimlerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan: %35,7

Mansur Yavaş: %24,5

Ekrem İmamoğlu: %15,3

Özgür Özel: %7,2

Selahattin Demirtaş: %4,4

Müsavat Dervişoğlu: %2,1

Yavuz Ağıralioğlu: %1,8

Fatih Erbakan: %1,5

Ümit Özdağ: %1,5

Kemal Kılıçdaroğlu: %1,2

Diğer: %2,0

Fikrim yok/Cevap yok: %2,8

AÇIK UÇLU SORU YÖNELTİLDİ

Araştırma notunda, katılımcılara herhangi bir aday ismi verilmediği, cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istediklerinin açık uçlu soru yöntemiyle sorulduğu belirtildi. Araştırma, 6-14 Haziran 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışmanın yüzde 95 güven düzeyine ve ±2,50 hata payına sahip olduğu açıklandı.

İşte anketin grafiği;