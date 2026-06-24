Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut tarafından hayata geçirilecek Yeni Bahçelievler Projesi, vatandaşları aileleriyle birlikte doğayla buluşturacak. Şehrin konut ihtiyacını uygun fiyatlı ve kaliteli projelerle karşılamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve bugüne kadar hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Gazi Konut, yeni bir yaşam projesini daha Gazianteplilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Yeni Bahçelievler Projesi sayesinde vatandaşlar, şehrin yoğun temposundan uzaklaşabilecekleri, toprakla ve doğayla iç içe bir yaşam alanına kavuşacak. Şehitkamil ilçesine bağlı Bedirköy ve Suboğazı mahallelerinde yükselecek projede, 50 metrekare bahçe alanı, 14 metrekare veranda ve 30 metrekare kapalı kullanım alanından oluşan toplam 20 bin bahçeli ev inşa edilecek.

PROJEYLE İLGİLİ BÜTÜN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insanların hafta sonlarında büyük aileleriyle birlikte toprakla buluşarak huzurlu vakit geçirmek istediğini belirtti. Büyük şehirlerde kent bostanı kavramını hayata geçirmenin kolay olmadığını ifade eden Şahin, bu nedenle Gazi Konut tarafından kapsamlı bir çalışma hazırlandığını söyledi. Başkan Şahin, "Toprakta yürüdüğü zaman bütün stresini aldığı, topraklanmanın yapıldığı mekanları çoğaltmak gerekiyor. Büyük şehirlerde kentbostan dediğimiz kavramı sağlamak çok kolay olmuyor. Biz o yüzden çok güzel bir çalışma yaptık. 1 milyon metrekare içerisinde Gazi Konut'un hazırladığı bahçelievleri, bütün çalışması yapıldı" dedi. Projenin vatandaşlara doğayla temas edebilecekleri, aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri ve şehir yaşamının stresinden uzaklaşabilecekleri yeni bir alan sunacağını belirten Şahin, Yeni Bahçelievler'in Gaziantep için önemli bir yaşam modeli olacağını ifade etti.

AİLELER TOPRAKLA BULUŞACAK

Başkan Fatma Şahin, proje kapsamında ailelerin bir araya gelip dinlenebileceği, sohbet edebileceği ve doğayla temas kurabileceği bir çalışma tamamladıklarını söyledi. Projenin, yalnızca konut değil, aynı zamanda aileleri üretimle ve doğayla buluşturan bir yaşam alanı olarak tasarlandığını belirtti. Şahin, "Bunun içerisinde bir ailenin altta bir mutfağının, gelip yemeğini yiyip kahvaltısını yapacağı bir mekan var. Üstte de nenenin, dedenin, torunun birlikte yatacağı yatak odaları var. Bu kompakt sistemin önünde de bostanımız var. Çocuklarımız domates nasıl yetişir, biber fidesi nasıldır, bir salatalık kokusu nasıl olur, Antep biberinin ne farkı var, bunların hepsini göreceği ve o ektiği fidenin nasıl hayata geçtiğini, bunun nasıl kahvaltı sofrasında çok güzel kokan bir domatese dönüştüğünü görmesi gerekiyor. Bahçelievlerdeki muradımız bu. Hafta sonu insanların büyük aileyle bir araya geleceği, toprakla buluşacağı, dinleneceği, muhabbet edeceği bir çalışmayı tamamladık" ifadelerini kullandı. Yeni Bahçelievler Projesi'nin çocuklara toprağı, üretimi ve doğal yaşamı tanıma imkanı sunacağını belirten Şahin, ailelerin hafta sonlarında şehir merkezinin yoğunluğundan uzaklaşarak birlikte vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

PROJE TEMMUZ AYINDA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Başkan Fatma Şahin, projenin temmuz ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını ve gelen talepler doğrultusunda bahçeli evlerin bir yıl içerisinde tamamlanacağını aktardı. Projenin hem butik hem de ekonomik bir model olarak hazırlandığını ifade eden Şahin, farklı gelir gruplarının ulaşabileceği bir yapı hedeflediklerini belirtti. Şahin, "Butik ve aynı zamanda bir o kadar da ekonomik. Gelip bir emeklinin bunu alabileceği, gelip bir orta gelirlinin bunu alacağı, ekonomik anlamda ödenebilirliği kolaylaştıracağı bir model çalıştık. Hem ekonomik hem huzurlu, mutlu büyük ailenin bir araya geldiği bahçelievler hayırlı olsun" dedi. Yeni Bahçelievler Projesi, vatandaşların doğayla bağ kurabileceği, aileleriyle kaliteli zaman geçirebileceği ve şehir yaşamının stresinden uzaklaşabileceği yeni bir yaşam modeli sunmayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Gaziantep'te doğayla iç içe, ekonomik ve aile odaklı yeni bir yaşam alanı oluşturulması planlanıyor.

Haber: Mehmet Güngördü