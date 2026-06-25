Dünya Kupası\'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor

2026 FIFA Dünya Kupası, futbolun yanı sıra tribünlerden ve taraftar alanlarından gelen ilginç görüntülerle de konuşulmaya devam ediyor. Bu kez gündem olan isim ise turnuvayı takip etmek için Meksika'ya giden bir influencer oldu.

MAÇLAR YERİNE TARAFTARLARLA İLGİLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde influencer'ın maçlardan çok Meksikalı kadın taraftarlarla vakit geçirdiği görüldü. Turnuva boyunca farklı noktalarda kadınlarla yaşadığı samimi anları paylaşan fenomen, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

GÖRÜNTÜLER MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Paylaşılan videolar kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, görüntüler sosyal medya kullanıcılarının da en çok konuştuğu içerikler arasına girdi. Futbol yerine yaşadığı anlarla gündeme gelen influencer, Dünya Kupası'nın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

İşte o anlardan kareler: