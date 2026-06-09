Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı

Fenerbahçe\'de Guendouzi için karar çıktı
09.06.2026 17:52
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Fenerbahçe'de devre arası transfer edilen Matteo Guendouzi için Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimden yola devam kararı çıktı.

Fenerbahçe'de göreve gelen Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. 

GUENDOUZI İLE YOLA DEVAM

Başkan Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli kulübün futbol komitesi, sergilediği performansla göz dolduran 27 yaşındaki yıldız futbolcu ile önümüzdeki süreçte de yola devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı

PERFORMANSINA TAM NOT

Sahadaki hırslı yapısı ve liderlik özellikleriyle kısa sürede taraftarın sevgisini kazanan Guendouzi, sergilediği başarılı grafik sayesinde yönetimin tam desteğini aldı. Kulüple 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan deneyimli orta sahanın takımda tutulmasına karar verildi. Özellikle orta alanda N'Golo Kante ile yakaladığı uyum, Fenerbahçe'nin orta saha direncini artıran en önemli faktörlerden biri oldu. Fransız yıldız, sarı-lacivertli formayı şu ana kadar 22 maçta terleterek takımın istikrar abidelerinden biri haline geldi.

Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı

3 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa derbisinde yaşayan Guendouzi, ligdeki tek golünü ise Samsunspor filelerine gönderdi. Takımına skor anlamında 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan 27 yaşındaki futbolcu, asıl farkını ise oyun içi istatistikleriyle ortaya koydu. Lig karşılaşmalarında yüzde 91 gibi oldukça yüksek bir pas isabet oranı yakalayan Fransız orta saha, maç başına 6 top kazanma ve yüzde 80 başarılı müdahale istatistikleriyle oynayarak Fenerbahçe'nin saha içi organizasyonundaki en kilit isimlerinden biri olduğunu kanıtladı.

Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı

Matteo Guendouzi, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı - Son Dakika

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