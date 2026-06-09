Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti - Son Dakika
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Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti

Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi\'ne böyle veda etti
09.06.2026 16:13
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Fenerbahçe'de başkanlık görevini Aziz Yıldırım'a devreden Sadettin Saran, Yüzme Şubesi sporcularıyla birlikte antrenman yaparak kulübe veda etti. Eski başkanın havuzdaki görüntüleri dikkat çekti.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık koltuğuna Aziz Yıldırım otururken, eski başkan Sadettin Saran'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

YÜZME ŞUBESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Saran, kulübün Yüzme Şubesi sporcularıyla birlikte antrenmana katıldı. Sporcularla vakit geçiren ve çalışmaları yakından takip eden Saran'ın görüntüleri kısa sürede ilgi gördü.

VEDA GİBİ GÖRÜNTÜLER

Fenerbahçe camiasında birçok kişi, Saran'ın yüzme sporcularıyla gerçekleştirdiği antrenmanı kulübe ve görev dönemine anlamlı bir veda olarak değerlendirdi. Saran'ın sporcularla sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafları çektirdiği görüldü.

AMATÖR BRANŞLARA YAKIN İLGİ

Görev süresi boyunca amatör branşlara verdiği destekle dikkat çeken Saran'ın, son olarak yüzme şubesindeki sporcularla bir araya gelmesi sarı-lacivertli taraftarların da ilgisini çekti.

Saadettin Saran, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti - Son Dakika
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