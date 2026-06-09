Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık koltuğuna Aziz Yıldırım otururken, eski başkan Sadettin Saran'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Saran, kulübün Yüzme Şubesi sporcularıyla birlikte antrenmana katıldı. Sporcularla vakit geçiren ve çalışmaları yakından takip eden Saran'ın görüntüleri kısa sürede ilgi gördü.
Fenerbahçe camiasında birçok kişi, Saran'ın yüzme sporcularıyla gerçekleştirdiği antrenmanı kulübe ve görev dönemine anlamlı bir veda olarak değerlendirdi. Saran'ın sporcularla sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafları çektirdiği görüldü.
Görev süresi boyunca amatör branşlara verdiği destekle dikkat çeken Saran'ın, son olarak yüzme şubesindeki sporcularla bir araya gelmesi sarı-lacivertli taraftarların da ilgisini çekti.
Son Dakika › Spor › Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti - Son Dakika
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