2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımızın rakiplerinden biri olacak olan ABD, hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. ABD'nin Chicago eyaletinde oynanan mücadeleyi Almanya, 2-1 kazandı.
Almanya, 2. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçerken, ABD 37. dakikada Antonee Robinson'un golüyle skora denge getirdi. Almanya, 57. dakikada Galatasaraylı Leroy Sane'nin ile yeniden öne geçti ve maçı kazandı.
Organizasyona ev sahipliği yapan ülkelerden ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Almanya'ya galibiyeti Leroy Sane getirdi - Son Dakika
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