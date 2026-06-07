Aykut Kocaman'la mı anlaştı? Aziz Yıldırım'dan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aykut Kocaman'la mı anlaştı? Aziz Yıldırım'dan açıklama

Aykut Kocaman\'la mı anlaştı? Aziz Yıldırım\'dan açıklama
07.06.2026 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimi öncesinde konuştu. Teknik direktörlerini henüz seçmediklerini belirten Aziz Yıldırım, ''Biz, Aykut Kocaman’ı çağırdık ve anlattık. Dedik ki: ‘Kardeşim, biz böyle istiyoruz, böyle olacak.’ Bir başkasına da döndük ve onunla konuştuk. En sonunda Aykut Hoca ile çalışmanın daha faydalı olacağını düşündük. O, antrenör olarak seçilecek'' dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yarın yapılacak başkanlık seçiminden önce HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

"HEPSİNİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ"

Kulüpte birlik ve beraberlik sağlayacağını açıklayan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe’nin birlik içerisinde olması gerektiğini ifade eden bir konuşma yaptım. Çünkü Fenerbahçe çok ayrışmış durumda. 2024’te bu kadar değildi. Çok sayıda dernek ve platform kurulmuş, hepsi birbirinden kopmuş gibi. Bu durum aynı zamanda tribünleri de etkilemiş. Tek ses yok. Bunların düzelmesi lazım. Seçimi biz kazanırsak bunların hepsini bir araya getireceğim; bu gücün bir arada olması lazım. Bu güçle Fenerbahçe her zorluğun üstesinden gelir." dedi. 

"ŞAMPİYONLUK VAAT EDİYORUM"

"Şampiyonluk vaat ediyorum ve arkadaşlarımla yapacağıma inanıyorum!" diyen Aziz Yıldırım, ''Şu anda antrenöre karar vermedik. Antrenöre yönetim seçilirse oturup konuşacağız. Herkesin fikrini alacağız. Bugün kimi istersem telefon edeyim getirtebilirim. Geçen sene Mourinho ile hemen Roma’da buluştuk. Kalktım gittim, iki saat konuştuk ve çözdük. Bizim için bunlar basit, önemli değil. Önemli olan teknik adamın bizim isteğimize uyması. Bizim isteğimiz ne? Benim taraftarım diyor ki: “Ben yavaş oynamak istemiyorum, hücum istiyorum.” Kimi getireceksek onunla konuşacağız. Bunu yapabileceksen “Buyur” diyeceğiz." ifadelerini kullandı. 

"AYKUT KOCAMAN'I ÇAĞIRDIK, ANLATTIK"

''İddialar, Aykut Kocaman’ı getireceğiniz ve seçimden dolayı bunu açıklamadığınız yönünde. Böyle bir tarzınız var mı?'' şeklindeki soruya yanıt veren Aziz Yıldırım, "Öyle bir şey yok. Ben bir oyuncu ya da antrenör getirmekle başkanlığa seçileceksem seçilmeyeyim kardeşim! Ben nedenlerini söyledim. Biz, Aykut Kocaman’ı çağırdık ve anlattık. Dedik ki: ‘Kardeşim, biz böyle istiyoruz, böyle olacak.’ Bir başkasına da döndük ve onunla konuştuk. En sonunda Aykut Hoca ile çalışmanın daha faydalı olacağını düşündük. O, antrenör olarak seçilecek. Antrenör olarak çalışırken de Oğuz Çetin ve o ekip, bizim yöneticilerimizle birlikte karar verecek. İşi zorlaştırdık yani. Sistemi buraya çeviriyoruz. Futbol A.Ş’de çok değerli insanlar var. Ben yavaş yavaş belki de bütün futbolu Futbol A.Ş’ye bırakacağım. Kulüp yöneticileri dernek işleriyle ilgilenecek, futbol ile ise Futbol A.Ş ilgilenecek." şeklinde konuştu.

"350 MİLYONU VERECEK BABAYİĞİT YOK"

Limit konusuna da değinen Yıldırım, "350 milyonu cebinden verecek babayiğit Türkiye'de yok onu söyleyeyim. Yakında her şey daha açık olarak ortaya çıkar. "Veririm" demek başka bir şey. Vermek başka bir şey. Verecekse dün çağrım vardı, Divan Kurulu'na gelsin çekleri teslim etsin. Mesele bitti. O zaman ben de elimi kaldırırım seçilmesi için. Fenerbahçe'ye taahhüt edecekler hepsini." değerlendirmesinde bulundu. 

Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aykut Kocaman'la mı anlaştı? Aziz Yıldırım'dan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti
Rahmi Koç’tan tepkileri çeken “Kürt kadın hasta“ fıkrası Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası
İran milli takımının ABD vizesi turnuvanın başlamasına 5 gün kala verildi İran milli takımının ABD vizesi turnuvanın başlamasına 5 gün kala verildi

23:38
A Milli Takımımızın Venezuela maçı 11’i belli oldu
A Milli Takımımızın Venezuela maçı 11'i belli oldu
22:51
Hakan Safi ve Ali Koç, seçime saatler kala bir araya geldi
Hakan Safi ve Ali Koç, seçime saatler kala bir araya geldi
22:30
Dilan Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli kararı
Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı
22:19
Dünya Kupası’nın en güçlü takımları açıklandı Türkiye’nin sıralamadaki yeri kızdıracak cinsten
Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri kızdıracak cinsten
22:13
İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreni karıştı Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü
21:56
Kerkük Valisi Seman Ağa: Aziz milletimiz destek olmasaydı bugün bu başarı olmazdı
Kerkük Valisi Seman Ağa: Aziz milletimiz destek olmasaydı bugün bu başarı olmazdı
21:03
Kastamonu’da ilginç olay: Deniz 10 dakika boyunca kabarınca vatandaşlar panik yaşadı
Kastamonu'da ilginç olay: Deniz 10 dakika boyunca kabarınca vatandaşlar panik yaşadı
20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Gönül Dağı“ sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Gönül Dağı" sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 00:35:52. #7.13#
SON DAKİKA: Aykut Kocaman'la mı anlaştı? Aziz Yıldırım'dan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.