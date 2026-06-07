Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Ersin Düzen'in aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson, Aziz Yıldırım ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Brezilyalı file bekçisinin Yıldırım'a yönelik sözleri dikkat çekti.
İddiaya göre Ederson, Aziz Yıldırım'a, "Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum" ifadelerini kullandı.
Deneyimli kalecinin görüşmenin devamında, "Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim" dediği öne sürüldü. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrilirken, Ederson hakkında ortaya atılan bu iddia da Fenerbahçe gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.
Son Dakika › Spor › Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim - Son Dakika
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