İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün - Son Dakika
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İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün

İran\'ın İsrail\'e saldırısı sonrası Trump\'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
07.06.2026 23:04
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İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarının ardından İran, İsrail topraklarına füze fırlatarak misilleme operasyonu başlattı. Bölgede hava savunma sistemleri devreye sokulup alarm durumuna geçilirken, saldırıya tepki gösteren ABD Başkanı Trump, "Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" diyerek tarafları diplomasiye çağırdı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, İran beklenen misilleme hareketini başlattı. İran ordusu tarafından İsrail topraklarına çok sayıda füze fırlatıldı.

İSRAİL ORDUSU ALARM DURUMUNA GEÇTİ

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, İran’dan fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin derhal devreye sokulduğu bildirildi. Saldırının ardından tüm bölgede kırmızı alarm durumuna geçilirken, olası yeni tehditlere karşı savunma sistemlerinin aktif şekilde çalıştırıldığı aktarıldı.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: "MASAYA GERİ DÖNÜN"

Bölgede tansiyonu zirveye çıkaran füze saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan jet açıklama geldi. Taraflara itidal ve diplomasi çağrısında bulunan Trump, İran yönetimine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın."

Saldırıların zamanlamasına dikkat çeken ve bir uzlaşmanın eşiğinde olunduğunu ima eden Trump, açıklamalarının devamında ise, "Anlaşmanın Pazartesi, Salı veya Çarşamba günü imzalanacağını söyleyecektim, şimdi ise bu oluyor" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

"NETANYAHU'YA SALDIRMAMASINI SÖYLEYECEĞİM" 

Trump ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak ona İran'a karşılık olarak saldırmamasını söyleyeceğini de belirtti. 

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Son Dakika İsrail İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Lübnan saldır diyede mi sen söyledin 0 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Trump şu anda svaşa dahil olmaz İsrail'e silah satması lazım çünkü 0 0 Yanıtla
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