Gaziantep'te kızına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

Gaziantep'in Mevlana Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Metin K. (34) isimli şahıs, sokakta karşılaştığı 7 yaşındaki kızı Y.K.'ye acımasızca şiddet uyguladı. Motosikletiyle kızının yanına yaklaşan öfkeli baba, küçük çocuğa defalarca tokat attı. Hırsını alamayan Metin K., daha sonra kızını saçından tutarak hareket ettirdiği motosikletinin arkasından sürükledi.

ACIMADAN VURDU

Görüntülerde; babanın motosikletle gelerek küçük kıza acımasızca vurduğu ve ardından saçından yakalayıp motosikleti sürerek sürüklediği anlar net bir şekilde yer aldı. Görüntülerin infial yaratması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek şüpheli babayı kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULUYORDU"

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olaya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"6 Haziran 2026 günü İlimizde bir kız çocuğunun darp edildiği olayda Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucu Y.K. isimli çocuğun vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiş, babası Metin K.'nın kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılarak şüpheli şahıs alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır."

Darp edilen küçük Y.K. işlemlerinin ardından annesine teslim edilirken, emniyetteki işlemleri süren şüpheli baba hakkındaki soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.