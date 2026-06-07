Gaziantep'te kızına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te kızına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

07.06.2026 00:37  Güncelleme: 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 7 yaşındaki kızını sokak ortasında defalarca tokatlayıp, hareket halindeki motosikletin arkasından saçından sürükleyen vicdansız baba, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gaziantep Valiliği de yaptığı açıklamada çocuğun vücudundan darp izleri olduğunu belirtti.

Gaziantep'in Mevlana Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Metin K. (34) isimli şahıs, sokakta karşılaştığı 7 yaşındaki kızı Y.K.'ye acımasızca şiddet uyguladı. Motosikletiyle kızının yanına yaklaşan öfkeli baba, küçük çocuğa defalarca tokat attı. Hırsını alamayan Metin K., daha sonra kızını saçından tutarak hareket ettirdiği motosikletinin arkasından sürükledi.

ACIMADAN VURDU 

Görüntülerde; babanın motosikletle gelerek küçük kıza acımasızca vurduğu ve ardından saçından yakalayıp motosikleti sürerek sürüklediği anlar net bir şekilde yer aldı. Görüntülerin infial yaratması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek şüpheli babayı kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULUYORDU"

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olaya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"6 Haziran 2026 günü İlimizde bir kız çocuğunun darp edildiği olayda Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucu Y.K. isimli çocuğun vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiş, babası Metin K.'nın kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılarak şüpheli şahıs alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır."

Darp edilen küçük Y.K. işlemlerinin ardından annesine teslim edilirken, emniyetteki işlemleri süren şüpheli baba hakkındaki soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

Gaziantep Valiliği, Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kızına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti
Rahmi Koç’tan tepkileri çeken “Kürt kadın hasta“ fıkrası Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası
İran milli takımının ABD vizesi turnuvanın başlamasına 5 gün kala verildi İran milli takımının ABD vizesi turnuvanın başlamasına 5 gün kala verildi
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi

23:38
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
22:51
Hakan Safi ve Ali Koç, seçime saatler kala bir araya geldi
Hakan Safi ve Ali Koç, seçime saatler kala bir araya geldi
22:30
Dilan Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli kararı
Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı
22:19
Dünya Kupası’nın en güçlü takımları açıklandı Türkiye’nin sıralamadaki yeri kızdıracak cinsten
Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri kızdıracak cinsten
22:13
İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreni karıştı Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü
21:56
Kerkük Valisi Seman Ağa: Aziz milletimiz destek olmasaydı bugün bu başarı olmazdı
Kerkük Valisi Seman Ağa: Aziz milletimiz destek olmasaydı bugün bu başarı olmazdı
21:30
Anlaşma tamam Samet Akaydin, Trabzonspor yolcusu
Anlaşma tamam! Samet Akaydin, Trabzonspor yolcusu
21:03
Kastamonu’da ilginç olay: Deniz 10 dakika boyunca kabarınca vatandaşlar panik yaşadı
Kastamonu'da ilginç olay: Deniz 10 dakika boyunca kabarınca vatandaşlar panik yaşadı
20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Gönül Dağı“ sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Gönül Dağı" sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
20:16
Niğde’de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü
Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 01:40:08. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te kızına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.