İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti - Son Dakika
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İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti

İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
05.06.2026 09:44  Güncelleme: 09:47
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Konya'da ilkokul öğrencileri arasındaki sıra tartışması sonrası 10 yaşındaki çocuk, arkadaşının annesi tarafından parkta darp edildi. Baba şikayetçi oldu.

Konya'da ilkokul öğrencileri arasındaki sıra tartışması sonrası 10 yaşındaki öğrenci, tartıştıkları çocuğun annesi tarafından okul dışındaki parkta darp edildi. Darp edilen çocuğun babası ise olayla ilgili şikayetçi oldu.

Olay, 18 Mayıs Pazartesi günü merkez Selçuklu ilçesindeki Piri Reis İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl ailesinin Konya'ya taşınmasıyla okula geldiği öğrenilen ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki M.Ç.A., sınıf arkadaşı ile tartıştı. Tartışma sonrası okula gelen öğrencinin annesi, M.Ç.A.'yı okul yanındaki parka gittiği sırada darp etti. Eve giden M.Ç.A.'nın olayı anlatması üzerine ailesi hastaneye giderek darp raporu aldı. Durumu karşı aileye bildiren baba Adem Aksoy daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu.

"Darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldum"

Olay gününü anlatan 10 yaşındaki M.Ç.A.'nın babası Aksoy, "Yaklaşık bir yıldır aynı problemlerle karşılaşıyoruz ve çocuğumuzu bir türlü okula ısıtamadık. Sebebi ise çocuklar arasında tartışmalar olabilir diyerek hiçbir şekilde çocuğu dikkate almadık. Sonrasında ben okul idari birimlerine de söyledim bu durumu 'sınıfını değiştirelim' diye. Olay günü çocuklar okula geliyor, okulda hiçbir şey yok, arkadaş ortamında çocuğu sınıfta istemiyorlar 'sen sonradan geldin, bizimle oyun oynama' çocuğu hep dışlamaya çalışmışlar. O gün benim oğlum arkadaşı ile parka oynamaya gidelim diye okuldan çıkıyor. Karşı tarafın, çocuğun annesi de direkt çocuğa saldırmış 'sen benim oğluma nasıl kötü konuşursun, nasıl vurursun' gibi. Çocuğuma soruyorum 'hiçbir şey yapmıyorum ben' diyor. Gelen kadın çocuğun kollarını kendine bağlatmış sonra kendi kafasına vurdurtmuş defalarca. Kolları morarmış, çocuğun sırt bölgesinde morarmalar var, ayaklarında da vurmuş orada da morarmalar var. Çocuk sonrasında eve gidip ağlayınca sorduk 'ne oldu' diye. 'Beni arkadaşımın annesi darp etti' dedi. Çocuğa baktım her taraf mosmor. Ben de hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldum" dedi.

"Çocuğu hiçbir şekilde okula gönderemiyorum"

Olaydan çocuğunun psikolojik olarak etkilendiğini söyleyen Aksoy, "Çok kötü bir duygu, hiç kimsenin de hiç kimsenin çocuğunu dövmeye bir hakkı yok. Çocuktur, olabilir. Bugün dövüşür, yarın barışır. Bir sonraki gün oyun oynayabilir. Çocuk bunlar sonuçta onlara bir lafım yok. Ailenin bir özür dilemelerini bekledim. Özür de dilemediler. Ben karşı taraf çocuğun dedesini aradım, söyledim, durumu da izah ettim. Çocuklar kendi aralarında tartışmışlar, olaylar var haberiniz olsun diye. Onlar da aramadı. Özür de dilemediler. Ben de gittim şikayetçi oldum. Her zaman aynı sorun olduğu için çocuğumun psikolojisi bozuldu. Çocuğu hiçbir şekilde okula gönderemiyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Şiddet, Eğitim, Çocuk, Konya, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti - Son Dakika

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