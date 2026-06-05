İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler - Son Dakika
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İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler

05.06.2026 11:07
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Ankara'dan İzmir'e gitmek üzere hazırlanan yolcu uçağında, bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazının (powerbank) duman çıkarması üzerine panik yaşandı. Taksi yolunda durdurulan uçaktaki yolcular tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İzmir'e gitmek üzere hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait uçakta, bir yolcuya ait powerbankın duman çıkarması üzerine panik yaşandı. Taksi yolunda duran uçaktaki yolcular tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı.

Pegasus Havayolları'nın Ankara-İzmir seferini gerçekleştirecek uçağında kalkış öncesi korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre uçak, Esenboğa Havalimanı'nda yolcu alımını tamamladıktan sonra kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazı (powerbank) duman çıkarmaya başladı.

PİLOT KULEYE BİLGİ VERDİ

Durumu fark eden pilot, Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek yaşanan olayı bildirdi ve uçağı taksi yolu üzerinde durdurdu. Olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla uçakta bulunan yolcular tahliye edildi.

YARALANAN OLMADI

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), daha önce uçuş güvenliğini tehlikeye sokabilecek riskler nedeniyle taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesini yasaklamıştı.

Kaynak: DHA

Pegasus, Ankara, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Uçak İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler - Son Dakika
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