İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı - Son Dakika
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İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı

04.06.2026 15:36
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İstinaf Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrinde yürütmeyi durdurdu. Kararla birlikte Yerebatan Sarnıcı yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufuna geçmiş oldu.

Fatih Sultanahmet'te bulunan Tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti, mahkemenin verdiği kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş'den, Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve devir sonrası tarihi yapıdaki tahliye işlemleri de tamamlanmıştı. Tahliyenin ardından İstinaf Mahkemesi'nden sürpriz bir karar çıktı. 

İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında

YEREBATAN SARNICI TEKRAR İBB'DE

Bölge İdare Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı’nın mülkiyetine ilişkin davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararla birlikte Yerebatan Sarnıcı yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufuna geçmiş oldu.

İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında

2 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan ve Bizans döneminden günümüze ulaşan en önemli kültürel miraslardan biri olarak kabul edilen Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti, İstanbul 8'inci Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararla 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu gereğince değişmişti. İBB tarafından işgal edildiği öne sürülen tarihi yapının tahliyesine hükmedilmişti. 

İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'ye sarnıcı tahliye etmesi için zaman tanınmış ve kararın kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlar arasında devir teslim işlemleri gerçekleştirilerek tarihi yapının mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmişti. Mülkiyetin resmen Vakıflara devredilmesiyle 2 gün önce Yerebatan Sarnıcı tahliye edilmişti. Tahliye işleminin, turistlerin ziyaret için giriş kapısında sıra beklediği sırada gerçekleştirilmesi dikkat çekmişti. 

İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında

İBB'nin işletme sürecinde kullandığı gişeler sökülmüş, tarihi yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak yeni gişeler hizmete girene kadar ziyaretçilere kapalı olacağı söylenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı, Kültür Sanat, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı - Son Dakika

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