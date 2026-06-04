Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar - Son Dakika
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Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar

Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
04.06.2026 15:57
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Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafakayı iptalinin ardından gözler, bundan sonra sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrildi. Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına göre Meclis, bu konuyla ilgili 9 ay içinde yeni bir yasa çıkaracak. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, iptal kararını Haberler.com'a değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakayı iptal etmesinin ardından gözler yeni düzenlemeye çevrilirken, AK Parti'den dikkat çeken açıklama geldi. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'e iptal kararını değerlendirdi. 

Alan, nafakanın tamamen kaldırılmadığını, yalnızca süresiz uygulanmasına son verildiğini belirterek, kadın, erkek ve çocuk haklarını gözeten yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışacaklarını açıkladı.

"NAFAKASIZLIK DÖNEMİ BAŞLADI ŞEKLİNDE ALGILANMAMALI"

Nurettin Alan, süresiz nafaka konusunun toplumda yaklaşık 10 yıldır tartışıldığını hatırlatarak, “1-2 ay, hadi bir sene süren evliliklerin ömür boyu bir nafakayla sonuçlanması hakikaten toplumun huzuruna yönelik de sıkıntılar ortaya çıkarıyor” dedi.

AYM’nin iptal kararının “nafakasızlık dönemi başladı” şeklinde de algılanmaması gerektiğine dikkat çeken Alan, “İptal edilen, yoksulluk nafakasının süresi. Evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle yoksulluk nafakası adını verdiğimiz, kusursuz olan eşin alabileceği nafakanın süresiz bölümünü iptal etti. Nafakayı iptal etmiş değil, süresiz bölümünü iptal etti” dedi.

Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar

“YASAL DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ”

AYM’nin iptal kararı çerçevesinde yasal düzenleme çalışmalarının yapılacağını kaydeden Alan, “Toplumun huzurunu, sükununu, burada kadın haklarını, erkeğin haklarını, ailenin haklarını, çocukların haklarını da koruyarak bu nafakayla ilgili yeniden bir düzenleme yapacağız. Elbette ki 9 ay süre verdi. Meclisimizde zaten bu konularla ilgili bir çalışma da yürütülüyordu. İkisi de aynı döneme rastladı aslında.” diye konuştu.

“YENİ YASA ÇIKANA KADAR ESKİ YASA GEÇERLİ OLACAK”

AYM’nin verdiği 9 aylık sürede, yeni yasa çıkarılıncaya kadar eski yasanın geçerli olacağını belirten Nurettin Alan, “Dolayısıyla önümüzde 9 aylık bir süre var. Biz 9 ayı elbette bekleyeceğiz diye bir şey yok. Yani biz de o süre içerisinde inşallah bir çalışma yapıp buna ilişkin düzenlemelerimizi yapmış olacağız” dedi.

YENİ YASA MECLİS TATİL OLMADAN YETİŞİR Mİ?

Alan, yeni yasa çalışmasının Meclis tatile girmeden yetişmesinin zor olduğuna işaret ederek, “Kanaatim, Meclis’in tatilinden sonrasına kalacaktır. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 9 ayda dikkate aldığımızda herhangi bir sıkışıklık da söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.

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Son Dakika Güncel Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar - Son Dakika

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