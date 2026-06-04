Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

04.06.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararı doğrultusunda, Özgür Özel döneminde disipline sevk edilen, ihraç edilen ve haklarında yaptırım kararı alınan partililerle ilgili tüm kararlar iptal edildi. Özkan Yalım başta olmak üzere 4-5 Kasım 2023'ten sonra ihraç olan kişiler yeniden CHP üyesi olacak.

Mutlak butlan kararının ardından tartışmalar devam ederken CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı da belli oldu. Mahir Polat, YDK toplantısında başkan olarak seçildi. YDK Sekreterliği'ne Sezgin Kaya, Başkan Yardımcılığı'na ise Ahmet Ersen Özsoy getirildi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na getirilmesinin ardından bazı milletvekillerinin disipline sevk edileceği ve partiden ihraç edileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu yönetimi, <a class='keyword-sd' href='/ozgur-ozel/' title='Özgür Özel'>Özgür Özel</a> döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

38. KURULTAY SONRASI TÜM İHRAÇLAR İPTAL EDİLDİ

YDK’nın gelecek toplantılarında ihraç talepleri ve disipline süreçlerinin gündeme gelebileceği belirtilirken Kurul, partinin 38. Olağan Kurultayı'ndan sonraki ihraç işlemlerinin geçersiz sayılması kararı alındı. İhraçların iptaline yönelik alınan YDK kararının Yargıtay'a bildirilmesi için MYK'ya talep yazısı iletildi.

İŞTE PARTİYE GERİ DÖNECEK İSİMLER

Söz konusu kararla birlikte CHP eski milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Özkan Yalım'ın da yer aldığı çok sayıda isim yeniden CHP üyesi olacak.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde CHP'den ihraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik yer almıştı.

Bu isimlerin yanı sıra, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından "tedbirli olarak kesin çıkarma" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen ve itirazları reddedilen kişiler arasında ise Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez gibi isimler bulunuyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Özkan Yalım, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    parelel yapı tasfiye ediliyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı
CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi’yi istiyor Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı

17:03
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması Dosya Ankara’ya gönderildi
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosya Ankara'ya gönderildi
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:38
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:52
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan çuval çuval para kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak
15:41
286 yıla kadar hapsi isteniyordu Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:33
Kene kabusu can aldı 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:08:55. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.