Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor - Son Dakika
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Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor

Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi\'yi istiyor
03.06.2026 20:24
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların maaş indirim teklifini kabul etmedi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş'ın Icardi transferinde atağa kalkacağı öne sürüldü.

Galatasaray’daki geleceği arapsaçına dönen Mauro Icardi ile ilgili ülkesi Arjantin'den gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Arjantin basınındaki habere göre; Sarı-kırmızılı yönetimin takımdaki maaş dengelerini korumak adına yıldız golcü Mauro Icardi’ye sunduğu maaş indirimi teklifi, Arjantinli oyuncu tarafından kabul görmedi. 

Güne damga vuran iddia: <a class='keyword-sd' href='/besiktas/' title='Beşiktaş'>Beşiktaş</a>, Mauro Icardi'yi istiyor

BEŞİKTAŞ ATAĞA KALKIYOR

Icardi'nin geleceğinde yaşanan bu tıkanıklık, transfer döneminin en büyük çalım iddialarından birini beraberinde getirdi. Icardi'nin sarı-kırmızılıların maaş indirim teklifini kabul etmemesi üzerine, ezeli rakibi Beşiktaş'ın transferde atağa kalkacağı ve Icardi’nin menajeriyle temas kurmak için hazırlıklara başladığı öne sürüldü. 

Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor

94 DAKİKADA BİR GOLE KATKI

Japonya'da tatilini sürdüren İcardi, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta sahaya çıkarken 14 gol attı, 1 kez de asist yaptı. Toplam bin 313 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 94 dakikada bir skora katkı sağlamayı başardı.

Mauro Icardi, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mcakiralp_2024 mcakiralp_2024:
    gerek yok denenmişi denemeyi 0 0 Yanıtla
  • Hakan YAVUZ Hakan YAVUZ:
    eğer ki bu transfer gerçekleşirse , Mauro Türkiye’de son showunı yapar, Okan hocayı o kadar sırtında taşıdı Galatasaray’ı geçen yıllarda şampiyon yaptığı gollerine Beşiktaş’la devam eder. Mauro profesyonelliğini Beşiktaş’ta gösterirse Galatasaray’da Okan Buraku hesimete uğratacaktır görün. dursun Özbek izin verirse ya kar takımda tutar ağırlığını koyar yoksa Icardi goller Beşiktaş’la devam eder. 0 0 Yanıtla
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