Macaristan'da Yarım Ton Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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Macaristan'da Yarım Ton Kokain Ele Geçirildi

02.06.2026 22:43
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Macaristan polisi, Ekvador'dan muzlarla gizlenmiş yarım ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Macaristan polisi, Ekvador'dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu madde olan kokain ele geçirildiğini duyurdu. Polis, bunun ülke tarihinde bir operasyonda ele geçirilen en büyük miktar olduğunu açıkladı.

Macaristan'da Ekvador'dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım ton uyuşturucu ele geçirildi. Macaristan polisi, düzenlediği basın toplantısında, sonbaharda düzenlenen uluslararası bir operasyon kapsamında Güney Amerika'dan gelen ve Almanya üzerinden Macaristan'a gönderilen 522 kilogram kokainin ele geçirildiğini belirtti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Mate Csupor, operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun ülke tarihinde şimdiye kadar ele geçirilen en büyük miktar olduğunu duyurdu. Csuper, ele geçirilen uyuşturucunun karaborsa değerinin 42,3 milyon euro olduğunu ifade etti. Csupor, Fransız gümrük makamlarının 2025 yılı kasım ayında Macar yetkilileri, Macaristan'a gönderilmekte olan bir konteyner sevkiyatına gizlenmiş uyuşturucu bulunduğu konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.

Macar yetkili, "Konteynerler, 17 Kasım'da Bremen Limanı'na ulaştı. Bunlardan 6'sı trenle Macaristan'a gönderilirken, 14'ü kamyonlarla Romanya'ya taşındı" dedi.

Bunun üzerine Macaristan polisinin Almanya, Çekya ve Slovakya polisleri ile birlikte ortak operasyon başlattığını söyleyen Csupor, "Daha önce yapılan röntgen taramalarında şüpheli bir bulguya rastlanmasa da, Budapeşte'de 7 bin kutu muzun incelenmesinin ardından plastik folyoya sarılmış 438 paket kokain bulundu" dedi.

Soruşturmanın bunun ardından da devam ettiğini ve polisin ilkbaharda başka bir sevkiyatı daha ortaya çıkardığını belirten Csupor, "Romanya'nın Arad kentinden geri gönderilen bir konteynerde değeri yaklaşık 5,6 milyon euro olan ilave 72 kilogram kokain daha bulundu" dedi.

Csupor, sorumluların tespit edilmesi amacıyla uluslararası soruşturmanın sürdüğünü ancak kaçakçılığın ardında Güney Amerikalı suç örgütlerinin bulunması nedeniyle sürecin son derece karmaşık olduğunu söyledi. Son yıllarda konteyner yoluyla kokain kaçakçılığının iki katına çıktığına dikkat çeken Csupor, Ekvador ile Kolombiya'dan gelen sevkiyatların giderek daha sık bir şekilde Güney ve Orta Avrupa'ya ulaştığını kaydetti.

Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede yapay zeka desteği

Basın toplantısında Macar polis yetkilileri ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede önemli teknik iyileştirmeler meydana geldiğini ve şüpheli sevkiyatların tespitinde yapay zeka kullandıklarını da açıkladı. Yetkililer ayrıca, Avrupa'ya uyuşturucunun büyük kısmının deniz yoluyla ulaştığı ve limanlar üzerinden kıtaya taşındığını ifade etti. Basın toplantısında, Alman limanlarına her yıl milyonlarca konteyner geliyor olması nedeniyle tespit edilmesi son derece zor olan yasa dışı sevkiyatların, risk profillerine dayalı hedefli analizler yoluyla tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Macaristan, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Macaristan'da Yarım Ton Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika

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