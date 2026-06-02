Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak - Son Dakika
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Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak

Özgür Özel de kendi MYK\'sını toplayacak
02.06.2026 21:59
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün açıkladığı 19 kişilik MYK'sı ile ilk toplantısını gerçekleştirirken, Özgür Özel de harekete geçti. Özgür Özel, yarın saat 11'de TBMM'de kendi MYK'sını toplayacak.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, merakla beklenen A takımını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun 19 kişilik MYK'sında dikkat çeken isimler yer alırken, bugün ilk toplantıyı da gerçekleştirdi.

ÖZEL'DEN GRUP TOPLANTISININ ARDINDAN MYK ADIMI

Mutlak butlan kararının ardından yapılan seçimde CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel ise, partisinin grup toplantısını gerçekleştirdi. Özel Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

TBMM'DE MYK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRECEK

Özel'in hamlesi sadece grup toplantısıyla sınırlı kalmadı. Özgür Özel'in yarın TBMM'de kendi MYK'sını toplayacağı öğrenildi. Toplantı saat 11'de başlayacak.

İŞTE KILIÇDAROĞLU’NUN YENİ MYK LİSTESİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibini oluşturan yeni "A Takımı" şu isimlerden oluştu:

  • Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan
  • Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter
  • Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/ Sayman
  • Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Ahmet Hakan Uyanık – Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Szka788304 Szka788304:
    telliogulları seferogullatına karşı ) 0 0 Yanıtla
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