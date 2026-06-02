İran\'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

İran'da tecavüz ve cinayet suçlarından idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi. Son yıllarda idam cezalarının sıkça uygulandığı ülkede, iki ayrı davada haklarında ölüm kararı verilen mahkumlar sabah saatlerinde idam edildi.

İKİ AYRI DOSYADA 3 İDAM

İran'da tecavüz ve cinayet suçlarından hüküm giyen 3 mahkumun idam cezası infaz edildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Kürdistan eyaletine bağlı Korve kenti ile Gilan eyaletinin Reşt şehrinde gerçekleştirilen infazlar, Yüksek Mahkeme tarafından onanan kararların ardından uygulandı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZ SUÇUNDAN İDAM

Korve kentinde 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettikleri gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Hasan Tahmasebi ile Kuhyar Abbasi'nin cezaları infaz edildi.

Haklarındaki kararın kesinleşmesinin ardından iki mahkum sabah saatlerinde idam edildi.

ÇOCUĞA TECAVÜZ VE CİNAYETTEN İDAM

Gilan eyaletinin Reşt kentinde ise 10 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ederek öldürdüğü belirtilen Behnam Nimeti hakkındaki idam kararı uygulandı.

Yetkililer, mahkumun cezasının yargı sürecinin tamamlanmasının ardından infaz edildiğini duyurdu.

İRAN'DA İDAM CEZALARI GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

İran, idam cezasını en sık uygulayan ülkeler arasında yer almaya devam ediyor. Ülkede cinayet, tecavüz, uyuşturucu kaçakçılığı ve bazı güvenlik suçları için ölüm cezası uygulanabiliyor.

Son dönemde farklı suçlardan verilen idam kararlarının peş peşe infaz edilmesi, uluslararası kamuoyunda da tartışma konusu olmayı sürdürüyor.