9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

02.06.2026 11:03
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Turnuva öncesi geniş kadroda yer alan 9 futbolcu listeden çıkarılırken 3 oyuncuyla ilgili TFF'den açıklama geldi. Detaylar haberimizde...

A Milli Takımımız'ın nihai kadrosu açıklandı. İşte ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı formamızı giyecek 26 oyuncumuz:

KALECİLER

  • Altay Bayındır - Manchester United
  • Mert Günok - Fenerbahçe
  • Uğurcan Çakır - Galatasaray
DEFANS

  • Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray
  • Çağlar Söyüncü - Fenerbahçe
  • Eren Elmalı - Galatasaray
  • Ferdi Kadıoğlu - Brighton
  • Merih Demiral - Al Ahli
  • Mert Müldür - Fenerbahçe
  • Ozan Kabak - Hoffenheim
  • Samet Akaydin - Çaykur Rizespor
  • Zeki Çelik - Roma
ORTA SAHA

  • Hakan Çalhanoğlu - İnter
  • İsmail Yüksek - Fenerbahçe
  • Kaan Ayhan - Galatasaray
  • Orkun Kökçü - Beşiktaş
  • Salih Özcan - Dortmund
FORVET

  • Arda Güler - Real Madrid
  • Barış Alper Yılmaz - Galatasaray
  • Can Uzun - Frankfurt
  • Deniz Gül - Porto
  • Kenan Yıldız - Juventus
  • Kerem Aktürkoğlu- Fenerbahçe
  • Oğuz Aydın - Fenerbahçe
  • Yunus Akgün - Galatasaray
  • İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe
ÇIKARILAN İSİMLER

  • Muhammed Şengezer
  • Ersin Destanoğlu
  • Atakan Karazor
  • Ahmetcan Kaplan
  • Mustafa Eskihellaç
  • Yusuf Sarı
  • Yusuf Akçiçek
  • Aral Şimsir
  • Demir Ege Tıknaz
TFF'DEN AÇIKLAMA

"A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak."

A MİLLİ TAKIM'IN GRUBU

A Milli Takım; ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda boy gösterecek. Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Sirin Mehmet Sirin:
    Açık konuşmak gerekirse irfanın yerine Aral şimşir olması lazımdı hak yemişsin hoca 1 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Mustafa Eskihellacı takımdan çıkarma ben bu işten anlamıyorum Mekodonya gibi bir mahalle takımı bulursa yeneriz bulamazsak sıfır alır geliriz demektir 0 0 Yanıtla
  • Engin Engo Engin Engo:
    irfan duruyor yusuf sarı ve aral şimşir kadro dışı =) lobi gücü 0 0 Yanıtla
  • B Karacan B Karacan:
    mert günok hak etti mi ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
