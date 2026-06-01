Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
01.06.2026 16:30
Özgür Özel'in delegelere yaptığı Olağanüstü Kurultay çağrısının ardından, kurultayın toplanması için gerekli olan yeterli imza sayısı bugün saat 16.00 itibarıyla tamamlandı. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi, delegelerin üzerinde hukuki engeller olduğunu ifade ederek kurultayın hemen olamayacağını savunuyor.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası CHP’de sular durulmuyor. Özgür Özel’in çağrısıyla sabah saatlerinde başlayan Olağanüstü Kurultay imza hareketinde, gerekli çoğunluğa saat 16.00 itibarıyla ulaşıldı. İmza toplama süreci devam ederken, genel merkez kanadından "Kurultay hemen olmaz" itirazı yükseldi.

ÖZEL VE EKİBİ DÜĞMEYE BASTI 

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yargı kararıyla Özgür Özel’in görevden alınması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden koltuğa oturmasıyla başlayan krizde, Özel ve ekibi Olağanüstü Kurultay için resmen düğmeye bastı. Parti içinde genel başkanlık seçiminin de önünü açacak kurultay için sabahın erken saatlerinden itibaren harekete geçen delegeler, noter eşliğinde imzalarını vermeye başladı.

SAAT 16.00 İTİBARIYLA YETERLİ SAYIYA ULAŞILDI

Özgür Özel’in delegelere yönelik kurultay çağrısının ardından, delegeler adeta imza yarışına girdi. Edinilen son bilgilere göre, kurultayın toplanması için gerekli olan mutlak yeterli imza sayısına saat 16.00 itibarıyla ulaşıldı. Kurultayın toplanmasının kesinleşmesine rağmen, illerden gelen delegelerin imza verme işlemlerinin hız kesmeden devam ettiği ve sayının katlanacağı bildirildi. 

"SİFTAHI BİZE SERT MUHALEFET EDEN KAYSERİ DELEGEMİZ YAPTI"

Sabah saatlerinde kurultay sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, sürecin ilk imzasının çok sembolik bir ilden geldiğini belirterek şunları söyledi: "İlk imza sabah saat 8'i birkaç dakika geçe Kayseri delegemizden geldi. İlk imza 'Siftahı Kayseri'den bereketi Allah'tan' notu ile geldi. Geçen kurultayda bize oy vermeyen ve bize sert muhalefet eden bir arkadaşımızdan; 'bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir' diyen Kayseri delegemizden geldi. Biz henüz imza vermedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız."

GÜRSEL TEKİN: KURULTAY HEMEN OLMAZ!

İmzaların rekor hızla toplanması sonrası "kurultay olacak mı?" sorusu sorulmaya başlandı. Mahkeme kararıyla yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu tarafında saf tutan Gürsel Tekin, yaptığı son açıklamada delegeler üzerinde hukuki engeller olduğunu ifade ederek "Kurultay hemen olmaz" çıkışında bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 2495azizz 2495azizz:
    Önce Yeni Delege Seçimi Yapılmalı,sonra kurulmaya gidilmeli. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
