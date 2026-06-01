33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

01.06.2026 15:51
Türkiye'de modern perakendenin simgelerinden biri olarak gösterilen İçerenköy CarrefourSA faaliyetlerini durdurdu. 1993 yılında "Türkiye'nin ilk hipermarketi" olarak açılan mağazanın kapısına asılan duyuru dikkat çekti.

Türkiye'nin ilk hipermarketi olarak bilinen İçerenköy CarrefourSA'nın faaliyetlerini durdurduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 33 yıldır hizmet veren mağazanın 18 Mayıs 2026 tarihinden bu yana müşterilerine hizmet vermediği belirtildi.

Mağaza girişine asılan bilgilendirme notunda, AVM kaynaklı nedenler nedeniyle ürün kabulü yapılamadığı ve bu nedenle hizmet verilemediği ifade edildi. İlk açıklamada teknik nedenlerden söz edilirken, daha sonra sorunun alışveriş merkezi yönetiminden kaynaklandığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE HİPERMARKET DÖNEMİNİ BAŞLATMIŞTI

Carrefour'un Türkiye serüveni 22 Kasım 1993'te İstanbul İçerenköy'de başladı. Açıldığı dönemde Türkiye'nin ilk hipermarketi olarak gösterilen mağaza, geniş ürün çeşitliliği ve büyük ölçekli yapısıyla alışveriş alışkanlıklarında önemli bir dönüşüm yarattı.

1996 yılında AVM bölümünün de eklenmesiyle büyüyen kompleks, uzun yıllar Kozyatağı Carrefour Alışveriş Merkezi adıyla faaliyet gösterdi. 127 dönümlük alan üzerine kurulan tesis, İstanbul Anadolu Yakası'nın en yoğun alışveriş merkezlerinden biri haline geldi.

MÜŞTERİLERDEN TEPKİ GELDİ

Mağazanın günlerdir kapalı olması nedeniyle bazı müşteriler alışveriş yapamadıklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Kurban Bayramı öncesinde hazırlanan yardım kolilerinin teslimatlarının ise CarrefourSA'nın Acıbadem şubesinden yapılacağı duyuruldu.

BİR DÖNEMİN SİMGESİ OLARAK HAFIZALARDA KALDI

İçerenköy CarrefourSA, yalnızca bir market değil, Türkiye'de organize perakende sektörünün gelişiminin sembollerinden biri olarak kabul ediliyordu. Hipermarket kültürünün yaygınlaşmasına öncülük eden mağaza, uzun yıllar milyonlarca kişinin alışveriş noktası oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:51:42.
