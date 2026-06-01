Akaryakıta 3 indirim birden

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. Sektör kaynaklarına göre 2 Haziran'dan itibaren benzin, motorin ve otogaza indirim bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatının benzinde 1,38TL, motorinde 1,81TL, otogazda (LPG) 1,70TL düşmesi bekleniyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatları 62,94 liraya, Ankara'da 66,35 liraya, İzmir'de 64,19 liraya gerilemesi bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorine yapılacak indirim sonrası ise; İstanbul'da fiyatlar 65,22 liraya, Ankara'da 66,91 liraya, İzmir'de 66,22 liraya gerilemesi bekleniyor.

PETROL FİYATI DÜŞÜYOR

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının son günlerde düşüş göstermesi, akaryakıt maliyetlerini de aşağı çekti. Haftayı Brent petrolün varil fiyatı 91,12 dolardan tamamlarken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 87,36 dolar seviyesinde kaydedildi.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64.32 TL

Motorin: 67.03 TL

LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.18 TL

Motorin: 66.90 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara:

Benzin: 65.29 TL

Motorin: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir:

Benzin: 65.57 TL

Motorin: 68.43 TL

LPG: 33.69 TL