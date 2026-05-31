Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı

Zaporijya Nükleer Santrali\'ne İHA Saldırısı
31.05.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali'nde İHA saldırısı sonrası hasar tespit etti, güvenlik endişeleri arttı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA), Rus ordusunun kontrolünde bulunan Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

TÜRBİN BİNASININ DIŞ CEPHESİNDE HASAR TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, bu sabah Zaporijya Nükleer Santrali'nde bulunan UAEA ekibinin, dün İHA saldırısına uğrayan türbin binasının dış cephesinde hasar tespit ettiği belirtildi.

Sahada yapılan inceleme sırasında binanın birkaç kat yukarısında bulunan metal platformun hasar gördüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, ayrıca birkaç parça enkaz ile yanmış fiber optik kalıntılarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

TESİSİN İNCELENDİĞİ SIRADA ATEŞ AÇILDI

Açıklamada, UAEA'nın ayrıca, daha ayrıntılı inceleme yapmak için binanın iç kısmına erişim talebinde bulunduğu ifade edildi.

Tesisin incelendiği sırada UAEA ekibinin, yakınlardaki İHA ve bunlara karşı açılan ateş seslerini duyduktan sonra sığınaklara gitmeleri yönünde uyarıldığı aktarılan açıklamada, sahadaki radyasyonun ise normal seviyede olduğu belirtildi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, dünkü saldırının temel nükleer güvenlik ilkelerini tehlikeye atan ciddi bir olay olduğunu kaydetti.

Grossi, nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ve bir nükleer kaza riskini önlemek için saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

ROSATOM DUYURMUŞTU

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'nın, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki güç ünitesine isabet ettiğini bildirmişti.

Saldırının ardından patlama meydana geldiğini ifade eden Likhachev, "İHA, santraldeki güç ünitesinin türbin binasına isabet etti. Patlama sonucunda ana ekipman zarar görmedi ancak türbin odasının duvarında delik oluştu" bilgisini vermişti.

2022'DEN BU YANA RUS KONTROLÜNDE

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Zaporijya, Teknoloji, Politika, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
İlçe halkı alarmda Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı İlçe halkı alarmda! Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı
Aile ziyaretinde cinayet Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti Aile ziyaretinde cinayet! Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu’nun ekibinde ilk kriz Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı Kılıçdaroğlu'nun ekibinde ilk kriz! Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Yüzyılın fırsatı Galatasaray’ın ayağına geldi Hedef Barcelonalı yıldız Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız
Aykut Kocaman sorusu Aziz Yıldırım’ı kızdırdı Resti çekti Aykut Kocaman sorusu Aziz Yıldırım'ı kızdırdı! Resti çekti

19:11
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
18:51
Netanyahu’nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler
Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler
18:40
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
17:55
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
17:12
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
16:06
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 19:47:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.