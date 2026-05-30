Münih Havalimanı'nda İHA Alarmı

Almanya'daki Münih Havalimanında şüpheli insansız hava aracı (İHA) nedeniyle uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.

Almanya'nın güneyindeki Münih kentinde bulunan havalimanında kısa süreli İHA alarmı verildi. Federal Polis Sözcüsü Stefan Bayer, Alman gazetesi BILD'e yaptığı açıklamada, "Saat 09.00 civarında pilotlar şüpheli bir gözlemde bulundu" dedi. Bayer, Münih Havalimanı yakınlarında uçan cisim görüldüğünü, bunun bir İHA olabileceğini belirtti. Güvenlik endişeleri nedeniyle Münih Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Uçuşlar yeniden başladı

Polis Sözcüsü Bayer daha sonra yaptığı açıklamada, "Federal Polis tarafından yapılan aramada şüpheli bir duruma rastlanmadı" dedi. Uçuşlar 1 saatlik aranın ardından yeniden başladı. Uçuşların bazılarının gecikmeli yapıldığı, bir kısmının iptal edildiği öğrenildi. - MÜNİH