Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu

30.05.2026 10:37  Güncelleme: 10:38
Kurban Bayramı tatilinin ardından memleketlerine dönen tatilciler, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda yoğunluğa neden oldu. Bolu, Kocaeli, Karabük ve Düzce kesimlerinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirdikten sonra yaşadıkları şehirlere dönen tatilciler, otoyol ve kara yollarında yoğunluk oluşturuyor.

BOLU

Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu Gerede Gişeleri, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt mevkilerinde İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Bölgede trafik, zaman zaman hasarlı kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle aksıyor.

D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Çaydurt ve Bolu şehir merkez mevkilerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal akışında ilerliyor.

KOCAELİ

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk başladı.

Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkisi ile Bekirdere Rampası İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Yolun iki şeride düştüğü bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Öte yandan, Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde ise ulaşım normal akışında ilerliyor.

KARABÜK

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

DÜZCE

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğunluk İstanbul istikametine doğru Bolu Dağı viyadükleri çıkışında başlıyor.

Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü, Beyköy ve Düzce gişeleri arasında kalan kısımda yoğunluk artıyor.

Sinirci, Gölyaka Gişeleri, Gümüşova rampaları mevkilerinde ise trafik akıcı yoğunlukta devam ediyor.

Kaynak: AA

