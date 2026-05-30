THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

İstanbul-Malatya seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na ait uçakta yaşandığı öne sürülen olay, büyük şaşkınlık yarattı. İddiaya göre, iniş hazırlıkları sırasında tuvalete gitmek isteyen bir kadın yolcuya güvenlik prosedürleri nedeniyle izin verilmedi.

İNİŞ ÖNCESİ GERGİN ANLAR YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre uçak, Malatya Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladığı sırada kabin ekibi yolculardan emniyet kemerlerini bağlamalarını ve koltuklarından kalkmamalarını istedi.

Bu sırada tuvalete gitmek isteyen kadın yolcu, iniş hazırlıkları nedeniyle kabin görevlileri tarafından uyarıldı.

KABİNE TUVALETİNİ YAPTI

Hava Sosyal Medya'nın haberine göre; uçuş güvenliği kapsamında yolcunun tuvalete gitmesine izin verilmediği öğrenildi. İddiaya göre bunun üzerine kadın yolcu, kabin içerisinde herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı.

Olayın ardından kabin ekibinin duruma müdahale ettiği ve uçuşun planlandığı şekilde devam ettiği ifade edildi.