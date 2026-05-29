Hastasına yumruk atan doktora dava

Hatay'da bir hastanede yaşanan kavga sonrası doktor hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

DOKTOR HASTASINI YUMRUKLADI

Olay, 27 Ocak'ta Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre; rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz, amcası Abdurrahman Kuşkonmaz (46) ile birlikte acil servise gitti. Dr. Furkan V., Mustafa Kuşkonmaz'ı muayene ettikten sonra serum yazdı. Kuşkonmaz, serumun bitmesinin ardından ilaç yazması için tekrar Dr. Furkan V.'nin yanına gittiğinde aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile aralarında yaşanan arbedede Dr. Furkan V., Mustafa Kuşkonmaz'ın yüzüne yumruk attı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, hastanenin güvenlik kamerasına yansırken; Mustafa Kuşkonmaz'ın sol gözünde yüzde 30 görme kaybı meydana geldi. Mustafa Kuşkonmaz ve Abdurrahman Kuşkonmaz'ın şikayetçi sonrası Furkan V. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Furkan V. hakkında Mustafa Kuşkonmaz'a karşı 'Basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar, Abdurrahman Kuşkonmaz'a karşı da 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan 1 yıla kadar olmak üzere toplam 2,5 yıla kadar hapis istemiyle Kırıkhan 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Dr. Furkan V. iddianamede yer alan ifadesinde; suçlamaları kabul etmedi. Mustafa Kuşkonmaz'ın kendisinden 2 gün rapor yazmasını istediğini ancak kabul etmeyince Kuşkonmaz'ın hakaret ettiğini, bu nedenle aralarında itekleme yaşandığını ve Kuşkonmaz'a yumruk atmadığını söyledi. Mustafa Kuşkonmaz ise ifadesinde; Dr. Furkan V.'nin önce hakaret ettiğini, ardından yumruk attığını belirtti.

"DÜŞMANINA VURUR GİBİ MÜVEKKİLİME YUMRUK ATIYOR"

Mustafa Kuşkonmaz'ın avukatı Çağrı Kuyumcu, yargılama sürecinde suçun vasfının değişeceğine inandığını belirterek, "Acil serviste görevli olan doktor muayenesini yaptığı esnada müvekkilim alerjisi olan ilaçları ve kullanması gereken ilaçları belirtmiştir. Görevli olan doktor tarafından öncelikle, 'Sen bana işimi mi öğretiyorsun?' diyerek sözlü olarak tepki gösterilmiş akabinde de kamera kayıtlarına yansıdığı üzere saldırı eylemini gerçekleştirmiş ve sol gözüne yumruk atmıştır. Müvekkilim şu an yüzde 30 görme kaybı yaşamaktadır. İlgili doktor hakkında şu anda iddianame düzenlenmiş, Kırıkhan 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddianamesi basit yaralamadan kabul edilmiş ve ceza davası açılmıştır. Ceza davasının ilerleyen aşamalarında suçun basit yaralamadan eylemi olarak değil, nitelikli kasten yaralama olarak vasıf ve eyleminin değişeceğini umuyoruz. Kamera görüntülerine yansıyan olayda da doktor, sanki düşmanına vurur gibi müvekkilime yumruk atmıştır" diye konuştu.