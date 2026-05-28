Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir

Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir
28.05.2026 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Domenico Tedesco'nun menajerlik ajansı CAA Base, İtalyan teknik adamın daha önce görev yaptığı Rusya'ya geri dönebileceğini açıkladı.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco’nun kariyerindeki bir sonraki durak merak konusu olmaya devam ederken, eski görev yeri Rusya ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

MENAJERİNDEN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

40 yaşındaki başarılı çalıştırıcının menajerlik ajansı olan CAA Base, Tedesco'nun daha önce de görev yaptığı Rusya Ligi'ne geri dönebileceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Domenico Tedesco'nun Rusya'ya dönmesi şu an masadaki acil konulardan biri değil. Kendisi şu an dinleniyor ve toparlanıyor. Ancak bu durum, ilerleyen süreçte yeniden orada görev almayacağı anlamına gelmez. Gelecekte neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir

SPARTAK MOSKOVA'DA GÖREV YAPMIŞTI

Domenico Tedesco, Rusya futboluna yabancı bir isim değil. İtalyan teknik adam, 2019 ile 2021 yılları arasında ülkenin köklü kulüplerinden Spartak Moskova’yı çalıştırmıştı.

Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir

FENERBAHÇE KARNESİ

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe’nin başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekiple toplamda 45 resmi müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 26 galibiyet elde eden İtalyan çalıştırıcı, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

21:00
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
20:35
116 yıllık efsane geri dönüyor
116 yıllık efsane geri dönüyor
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
19:18
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 21:09:14. #7.13#
SON DAKİKA: Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.