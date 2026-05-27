UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace

27.05.2026 23:57
UEFA Konferans Ligi final maçında Crystal Palace, Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace ile İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Crystal Palace, 1-0 kazandı. 

CRYSTAL PALACE TEK GOLLE KAZANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi ve gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi aradığı golü 50. dakikada Jean-Philippe Mateta ile buldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa kupaları finallerinde mutlu sona ulaşarak UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu. Rayo Vallecano ise tarihinde çıktığı ilk Avrupa kupası finalinde sahadan üzgün ayrıldı. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
