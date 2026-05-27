Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

27.05.2026 22:53
Süper Lig'de şampiyon olan ve kadrosunu korumak isteyen Galatasaray'da Mario Lemina ile yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı. Görüşmelerin yavaşlamasının nedeni olarak oyuncu tarafının sarı-kırmızılı camiadan istediği ücreti alamaması olarak gösterildi.

Üst üste dördüncü kez ligde şampiyon olarak tarihinin en parlak dönemlerinden birini geride bırakan Galatasaray'da takımın yıldız isimlerden Mario Lemina'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Mario Lemina ile yürütülen sözleşme uzatma müzakerelerinde işler beklendiği gibi gitmiyor. Deneyimli orta saha oyuncusu, daha önce Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'da kalmaya sıcak baktığını belirtmişti. Buna karşın, yönetim ile oyuncu tarafı arasında resmiyete dökülmesi beklenen kontrat görüşmelerinin son dönemde ciddi şekilde yavaşladığı öğrenildi. Oyuncu tarafının Galatasaray'dan istediği ücreti alamadığı iddia edildi. 

AVRUPA VE KÖRFEZ EKİPLERİ PUSUDA

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Lemina’nın sözleşme durumunu yakından takip eden pek çok talip var. Başta İspanya ve İngiltere olmak üzere, yüksek bütçeli transferleriyle bilinen Suudi Arabistan ile Katar kulüplerinin de tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için sıraya girdiği belirtildi. Haberin detaylarında, Lemina'nın kariyerinde yeni ve farklı bir maceraya atılma fikrine tamamen kapalı olmadığı aktarıldı.

