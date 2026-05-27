Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama

27.05.2026 20:01
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracını satışa çıkarmasına ilk yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "İki araç da partinin parasıyla alındı. O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi yoktur. Kılıçdaroğlu Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Erdoğan Toprak, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır." dedi.

CHP’de yönetimin mahkeme kararıyla yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ekibine geçmesinin ardından, genel merkez önünde Özgür Özel dönemine ait iki makam aracının sergileyip satışa çıkarılmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan yanıt geldi. Araçların üzerine "haram araç" yazılmasına tepki gösteren Karabat, söz konusu taşıtların iddia edildiği gibi iş insanları veya belediye başkanları tarafından değil, tamamen partinin kendi bütçesiyle satın alındığını açıkladı.

"SUSTUĞUMUZ GERÇEKLERİ ANLATMANIN ZAMANIDIR"

Karabat açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Partimize mahkeme tarafından atanan yönetimin bugün ortaya koyduğu tavır, en az Genel Merkezimize polis sokmak kadar ağır bir zarara neden olmuştur. Yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik ne yazık ki bayram gününde sergilenmiştir.

"İKİ ARAÇ DA PARTİ PARASIYLA ALINDI, FATURALARI MEVCUTTUR"

O zaman artık, sustuğumuz gerçekleri anlatmanın zamanıdır. İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; 1-Genel Merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır, tüm faturaları mevcuttur.

"ARAÇLAR KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE ALINDI"

2-Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. O araçları Genel Merkezimizin bahçesine koyanlar bunu bilemeyecek kadar cehalet sahibidir.

3- Diğer araç da partimizin kendi parasıyla henüz bu yıl satın alınmıştır.

"ARAÇ AZİZ İHSAN AKTAŞ'TAN ALINDI, KILIÇDAROĞLU 1,5 YIL KULLANDI"

4-O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi yoktur. Bunu iftirayı attıkları için şimdi ilk kez açıklamak zorundayım. Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul’dan, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023’teki kurultaydan bir gün sonra ise Sayın Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul’a götürmüştür. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur.

Bir daha böyle seviyesiz görüntüler görmemek umuduyla söylüyorum: Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın!"

MAKAM ARAÇLARINDA ÖZKAN YALIM VE AZİZ İHSAN AKTAŞ DETAYI

Araçların üzerine asılan yazılar ve plaka detayları ise parti içindeki gerilimi gözler önüne serdi. Araçlardan birinin üzerinde "Havlucu belediye başkanından satılık. Haram araç" yazarken plaka kısmında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ismi, diğer araçta ise "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" ifadesiyle birlikte Aziz İhsan Aktaş'ın adı yer aldı.

ÖZKAN YALIM'IN "1 MİLYON 200 BİN LİRA" İDDİASI

Bilindiği üzere yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Özkan Yalım, ifadelerinde Özgür Özel'in kendisine toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiğini, aracın modifiyesini kendisinin yaptırdığını öne sürmüştü.

PARALAR PARTİ KASASINA GİRMEYECEK

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, makam araçlarının satışından gelecek paraların parti kasasına girmeyeceğini söyledi. Paranın Uşak halkına ve bir sosyal sorumluluk derneğine gideceği öğrenildi.

