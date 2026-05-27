Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray\'dan yapıyor

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da, gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız isimler Roland Sallai'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı.

İNGİLİZLER SALLAI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Premier Lig ekipleri, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Roland Sallai'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Macar yıldızın durumunu yakından takip eden kulüpler arasında Tottenham, Fulham ve Nottingham Forest bulunuyor.

HULL CITY'DEN DE SALLAI'YE KANCA

Bu takımların yanı sıra, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City de Sallai’nin transfer şartları hakkında bilgi alarak devreye giren kulüpler arasında yerini aldı.

GALATASARAY'IN TALEBİ 20 MİLYON EURO

Yıldız futbolcusunu kolay kolay bırakmak istemeyen Galatasaray yönetimi ise bonservis bedelini belirledi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Roland Sallai için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir değer biçiyor. Kulübün, kasasına net 20 milyon Euro nakit ve buna ek olarak başarı bonusları içeren bir teklif gelmediği sürece hiçbir kulüple pazarlık masasına oturmayacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla istikrarlı bir grafik çizen tecrübeli futbolcu, çıktığı 47 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.