Tarihi zafer! Bundesliga\'nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler

Almanya Bundesliga'da sezonu 16. sırada tamamlayan Wolfsburg ile Bundesliga 2'yi üçüncü sırada tamamlayan Paderborn karşı karşıya geldi.
Home Deluxe Arena'da oynanan mücadelede Paderborn, rakibini 2-1 mağlup ederek gelecek sezon Bundesliga'da oynamaya hak kazandı. Paderborn, 7 yıl sonra play-out'tan Bundesliga'ya yükselen ilk takım oldu.
Bundesliga'da 1 kez şampiyon olan Wolsfsburg ise Bundesliga 2'ye düştü. Yeşil-beyazlı kulüp, 30 yıl sonra alt lige düştü.
