Tarihi zafer! Bundesliga\'nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler

Almanya Bundesliga'da sezonu 16. sırada tamamlayan Wolfsburg ile Bundesliga 2'yi üçüncü sırada tamamlayan Paderborn karşı karşıya geldi.

PADERBORN 7 YIL ARADAN SONRA BUNDESLİGA'DA

Home Deluxe Arena'da oynanan mücadelede Paderborn, rakibini 2-1 mağlup ederek gelecek sezon Bundesliga'da oynamaya hak kazandı. Paderborn, 7 yıl sonra play-out'tan Bundesliga'ya yükselen ilk takım oldu.

WOLFSBURG KÜME DÜŞTÜ

Bundesliga'da 1 kez şampiyon olan Wolsfsburg ise Bundesliga 2'ye düştü. Yeşil-beyazlı kulüp, 30 yıl sonra alt lige düştü.