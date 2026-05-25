Avcılar'da zabıta çarpması: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Avcılar'da zabıta çarpması: Yeni görüntüler ortaya çıktı

25.05.2026 23:44
Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde sahilde bisiklet kiralayan bir vatandaşa motosikletli zabıtanın çarptığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşın motosiklete doğru koştuğu ve çarpmanın ardından yaralandığı anlar yer alıyor.

Avcılar'da motosikletli zabıtanın sahilde bisiklet kiralayan vatandaşa çarptığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adamın motosikletin üzerine doğru koştuğu görüldü.

Olay, bugün Avcılar Ambarlı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri sahilde seyyar bisiklet kiralayan Mustafa A.'ya (60) müdahale ederek, bisikletlerine el koydu. Şahıs, konuşmak için bisikletlerini toplayan zabıtaların motosikletinin önüne geçti. O esnada motosikletiyle gaza bastığı ileri sürülen zabıta personeli şahsa çarptı. Yere düşerek kafasını asfalt zemine çarpan Mustafa A. kanlar içerisinde kaldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Kafasından yaralanan adam ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan tartışma ve seyyar satıcının kanlar içinde yerde kaldığı anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşın kanlar içerisinde yerde yattığı, zabıta memurlarının ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından ailenin şikayetçi olacağı öğrenildi.

"Motora gaz verip göğsüme vurdu"

Hastanede olay anını anlatan Mustafa A., "Zabıta motorlu ekipleri geldi. Gelip orada bisikletlerimi aldı. Ben de 'Ne gerek var, bayramda 3 tane bisiklet açtım buraya' dedim. O sırada motora birden gaz verip göğsüme vurdu, yere düştüm. Ben oradayken gitmişler. Kayıtlarda bunlar var. Kamerası çekiyordu. Kask kamerasında hepsi var. Ne bağırma, ne küfür ne darp hiçbir şey yok. Bunu onların kamera kayıtları gösterecek" dedi.

Yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşın zabıta ekiplerinin müdahalesinin ardından kalkış yapan motosikletin üzerine doğru koştuğu ve sürücünün kendisine doğru gelen vatandaşa çarptığı görüldü. 

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Avcılar, Yaşam, Son Dakika

