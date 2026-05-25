Victor Osimhen\'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim

Galatasaray formasıyla bu sezonda da başarılı bir performans sergileyen Victor Osimhen, Avrupa'nın önde gelen golcüleri arasına girdi. Sarı-kırmızılıların 26. Süper Lig şampiyonluğunda başrolde olan Nijeryalı yıldız, büyük kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

NEWCASTLE UNITED'A OSIMHEN ÖNERİSİ

Newcastle United'ın eski oyuncusu Chris Waddle, İngiliz kulübünün bu yaz transferde rotayı Victor Osimhen'e çevirmesini önerdi.

''TÜRKİYE LİGİ'NİN ÇOK ÜZERİNDE''

Waddle, eski takımı Newcastle'ın durumunu değerlendirirken, geçen yaz Liverpool'a transfer olan Alexander Isak'ın boşluğunun hâlâ doldurulamadığını hatırlattı ve yönetime Osimhen için hızlı hareket etme çağrısında bulundu. Waddle, Osimhen'e duyduğu hayranlığı, Osimhen'in tarzını çok beğeniyorum. Bu sezon onu Türkiye'de beş altı kez izleme fırsatım oldu ve çalışma ahlakına kelimenin tam anlamıyla hayran kaldım. Kazanmayı çok isteyen, sahada adım atmadık yer bırakmayan ve mücadeleden asla kaçınmayan bir oyuncu. Açıkçası Türkiye'ye gitmesi beni çok şaşırtmıştı. Orada el üstünde tutulduğunu biliyorum ama bence seviyesi kesinlikle Türkiye Ligi'nin çok üzerinde." sözleriyle dile getirdi.

''NEWCASTLE'IN YENİ 9 NUMARASI OLARAK GÖRMEYİ İSTERİM''

İngiliz efsane, Osimhen'in Premier Lig'e çok uyacağını belirterek, "Premier Lig'deki her takıma seviye atlatır. Çok istikrarlı, hareketli, hava toplarında mutlak hakimiyeti olan ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Onu Newcastle'ın yeni 9 numarası olarak görmeyi çok isterim. Bugün piyasaya çıksa Newcastle dışında en az beş dev kulüp daha onun için sıraya girer. Futbolcuların en verimli dönemlerinin 28-30 yaş arası olduğu düşünülürse, Premier Lig'de zirve yıllarını yaşamak için önünde harika bir zaman var." değerlendirmesinde bulundu.