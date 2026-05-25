Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek

Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
25.05.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Edson Alvarez, West Ham United'a geri döndü. Premier Lig'de mücadele eden İngiliz ekibinin küme düşmesi Edson Alvarez'in geleceğini de büyük bir belirsizlik içerisinde bıraktı. Meksikalı oyuncunun West Ham'ın küme düşmesine morali bozulduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Edson Alvarez ile yollar resmen ayrıldı. 

WEST HAM UNITED'A GERİ DÖNDÜ

Yönetim, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu kararın ardından Alvarez, bonservisini elinde bulunduran West Ham United’a geri döndü.

Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek

WEST HAM UNITED KÜME DÜŞTÜ 

Edson Alvarez için İstanbul macerası son bulurken, İngiltere’den gelen haberler oyuncunun geleceğini adeta bir kördüğüme çevirdi. Alvarez’in geri döndüğü West Ham United, Premier Lig’de havlu atarak küme düştü. Önümüzdeki sezon bir alt ligde mücadele edecek olan İngiliz ekibinde yaşanan bu yıkım, Meksikalı yıldızın kariyer planlamasını da tamamen altüst etti.

Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek

ALVAREZ'İN MORALİ BOZUK, GELECEĞİ BELİRSİZ

İngiliz basınından çıkan haberlere göre; West Ham United'ın küme düşmesi Edson Alvarez’de büyük bir şok etkisi yarattı. Takımın bir alt lige gerilemesi nedeniyle moralinin son derece bozuk olduğu öğrenilen 26 yaşındaki futbolcu, kariyerine Championship’te devam etmek istemiyor. Kulübün küme düşmesiyle birlikte Alvarez'in geleceği tam bir belirsizlik içerisine girdi. West Ham’ın, bütçe kısıtlaması ve oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle Alvarez’i elden çıkarmaya sıcak bakabileceği dile getirildi. 

Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda toplam 18 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 golün asistini yaptı. 

West Ham United, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Malatya’da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti Malatya'da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti
ABD’den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir ABD'den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir

23:35
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den dev talip
Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:15
Maldini ve Hakan Safi buluştu Leao’dan sürpriz bir yorum geldi
Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:55
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 23:39:37. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.