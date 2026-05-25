Borussia Dortmund Salih Özcan\'a veda etti

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren milli futbolcu Salih Özcan için veda mesajı yayımladı.

BORUSSIA DORTMUND'DAN SALİH'E VEDA

Alman ekibi yaptığı açıklamada "Borussia Dortmund'daki herkes, Salih'e dört yıl boyunca siyah-sarı formayla gösterdiği tutku, özveri ve bağlılık için teşekkür ediyor. Yeni hayatında sana en iyisini diliyoruz, Salih!" ifadelerini kullandı.

DORTMUND KARİYERİ

Borussia Dortmund formasıyla toplam 96 müsabakaya çıkan Salih Özcan, gol sevinci yaşayamazken 2 asist katkısı yaptı.

SÜPER LİG EKİPLERİ İLE ANILIYOR

Deneyimli orta saha oyuncusunun ismi başta Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere birçok Süper Lig ekibi ile de anılıyor.