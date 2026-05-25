Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığına dönmesinin ardından, siyaset kulisleri yeni parti iddialarıyla çalkalanıyor. Görevden ayrılan Özgür Özel yeni bir parti kuracağı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederken, parti içindeki hareketlilik sürüyor.

"ÖZEL PARTİ KURARSA OY OY ORANI YÜZDE 29.4"

Bu süreçte Özgür Özel’e en yakın isimlerden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’dan çarpıcı bir iddia geldi. Tanal, Özel’in yeni bir parti kurması durumunda alacağı varsayılan oy oranının yüzde 29.4 olduğunu öne sürdü.

Tanal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Özgür Özel’in kuracağı varsayılan parti: %29,4

AK Parti: %27,1

DEM Parti: %8,2

Yeniden Refah Partisi: %7,9

İYİ Parti: %6,9

Saadet Partisi: %5,8

MHP: %5,1

Zafer Partisi: %3,2

Mevcut CHP: %3,1

Anahtar Parti: %2,9

"CHP SEÇMENİ ÖZEL'İN ETRAFINDA TOPLANIYOR"

Bu tabloya göre; CHP’nin seçmeni büyük ölçüde Özgür Özel’in etrafında toplanıyor. Mevcut CHP yönetiminin değil, toplumsal karşılığın belirleyici olduğu görülüyor. CHP’nin tabelası değil, halkta karşılığı olan siyaset belirleyici oluyor. AK Parti ikinci parti konumuna düşüyor.

Muhalefette parçalanma arttıkça iktidarın nefes alma alanı oluşuyor. CHP’nin kurumsal gücünü zayıflatacak her müdahale, muhalefetin toplam gücünü dağıtıyor. Yargı ve siyasi müdahaleler, seçmenin iradesini doğrudan etkileyen sonuçlar doğuruyor. Sandıkta oluşacak tabloyu artık mahkeme süreçleri ve siyasi operasyonlar belirlemeye çalışıyor görüntüsü oluşuyor."

ÖZEL'DEN "YENİ PARTİ KURALIM" TEKLİFİNE SERT YANIT

Öte yandan iddiaya göre bazı milletvekilleri, Özgür Özel’e yeni parti kurulması yönünde öneride bulundu. Ancak Özel’in bu teklife sıcak bakmadığı ve son ana kadar mücadelesini CHP çatısı altında sürdüreceği mesajını verdiği öne sürüldü.