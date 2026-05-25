Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
25.05.2026 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkemenin CHP için mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine dönmesinin ardından yeni parti iddialarını reddeden Özgür Özel'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. CHP'de Özel'e en yakın isimlerden Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranının yüzde 29.4 olduğunu öne sürdü.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığına dönmesinin ardından, siyaset kulisleri yeni parti iddialarıyla çalkalanıyor. Görevden ayrılan Özgür Özel yeni bir parti kuracağı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederken, parti içindeki hareketlilik sürüyor. 

"ÖZEL PARTİ KURARSA OY OY ORANI YÜZDE 29.4"

Bu süreçte Özgür Özel’e en yakın isimlerden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’dan çarpıcı bir iddia geldi. Tanal, Özel’in yeni bir parti kurması durumunda alacağı varsayılan oy oranının yüzde 29.4 olduğunu öne sürdü. 

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal

Tanal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Özgür Özel’in kuracağı varsayılan parti: %29,4

  • AK Parti: %27,1
  • DEM Parti: %8,2
  • Yeniden Refah Partisi: %7,9
  • İYİ Parti: %6,9
  • Saadet Partisi: %5,8
  • MHP: %5,1
  • Zafer Partisi: %3,2
  • Mevcut CHP: %3,1
  • Anahtar Parti: %2,9

"CHP SEÇMENİ ÖZEL'İN ETRAFINDA TOPLANIYOR"

Bu tabloya göre; CHP’nin seçmeni büyük ölçüde Özgür Özel’in etrafında toplanıyor. Mevcut CHP yönetiminin değil, toplumsal karşılığın belirleyici olduğu görülüyor. CHP’nin tabelası değil, halkta karşılığı olan siyaset belirleyici oluyor. AK Parti ikinci parti konumuna düşüyor.

Muhalefette parçalanma arttıkça iktidarın nefes alma alanı oluşuyor. CHP’nin kurumsal gücünü zayıflatacak her müdahale, muhalefetin toplam gücünü dağıtıyor. Yargı ve siyasi müdahaleler, seçmenin iradesini doğrudan etkileyen sonuçlar doğuruyor. Sandıkta oluşacak tabloyu artık mahkeme süreçleri ve siyasi operasyonlar belirlemeye çalışıyor görüntüsü oluşuyor."

ÖZEL'DEN "YENİ PARTİ KURALIM" TEKLİFİNE SERT YANIT

Öte yandan iddiaya göre bazı milletvekilleri, Özgür Özel’e yeni parti kurulması yönünde öneride bulundu. Ancak Özel’in bu teklife sıcak bakmadığı ve son ana kadar mücadelesini CHP çatısı altında sürdüreceği mesajını verdiği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

MAHKEME KARARINDA NE DENİLDİ?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararında, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" ifadesine yer verildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Mahmut Tanal, Özgür Özel, Şanlıurfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Mahmut Tanal Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Malatya’da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti Malatya'da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti
ABD’den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir ABD'den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

22:15
Maldini ve Hakan Safi buluştu Leao’dan sürpriz bir yorum geldi
Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
21:55
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:53
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
21:32
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
21:16
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
21:03
İskoçya’da McTominay’in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
İskoçya'da McTominay'in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
20:58
Süper Lig’e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 23:05:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.