Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

25.05.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, santrfor transferiyle ilgili konuşarak "Sörloth ile ilgili bir görüşmemiz oldu ama bir netice yok. Olabilir de olmayabilir de..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor ekranlarında seçim gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''SORLOTH İLE İLGİLİ KONUŞMALAR OLDU''

Merakla beklenen santrfor transferi hakkında soruya yanıt veren Aziz Yıldırım, "Sörloth ile ilgili bir görüşmemiz oldu ama bir netice yok. Olabilir de olmayabilir de...'' dedi. 

''İHTİYACIMIZ VARSA SALAH'I ALIRIZ''

Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, "Muhammed Salah yıllık 20 milyon euro istiyormuş duyduğumuza göre. Vergilerle birlikte 30 milyon euro olur. Muhtemelen de 2-3 yıllık bir sözleşme ister. Yine de Fenerbahçe'nin ihtiyacı varsa alırız." ifadelerini kullandı. 

Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

''PARANIN YANINDA AKIL DA OLMASI LAZIM''

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, ''Para konusu basit. Para, güç değildir. Güç, akıldır. Parayı akıllı kullanmazsan o para seni vurur. Para her şeyi çözmez. Paranın yanında akıl da olması lazım.'' şeklinde konuştu. 

Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

''20 YILLIK BAŞKANLIKTAN DAHA SERT OLUR''

Son olarak hakemlere de değinen Yıldırım, ''Hakemler her zaman hata yaparlar ve yapıyorlar. Önemli olan bilinçli hata yapmamaktır. Bilinçli yaparlarsa o zaman tehlike var. Bunu yapamazlar. Türkiye’nin Fenerbahçe’ye ihtiyacı var, bunu bozmaya kalkarlarsa o zaman başka şeyler olur, haberleri olsun. Adaletli olunduğu sürece herkese saygılıyız. Aksi olursa 20 yıllık başkanlıktan daha sert olur, herkes bilsin. Biz kaybediyorsak edelim, suç bizimse tamam. Başkaları bizimle oynarsa ona müsaade etmem.'' sözlerini sarf etti. 

Alexander Sörloth, Atletico Madrid, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Malatya’da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti Malatya'da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti
ABD’den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir ABD'den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

21:55
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:53
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
21:16
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
21:03
İskoçya’da McTominay’in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
İskoçya'da McTominay'in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
20:58
Süper Lig’e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
20:29
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber
Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 22:08:12. #7.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.