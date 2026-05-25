Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor ekranlarında seçim gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''SORLOTH İLE İLGİLİ KONUŞMALAR OLDU''

Merakla beklenen santrfor transferi hakkında soruya yanıt veren Aziz Yıldırım, "Sörloth ile ilgili bir görüşmemiz oldu ama bir netice yok. Olabilir de olmayabilir de...'' dedi.

''İHTİYACIMIZ VARSA SALAH'I ALIRIZ''

Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, "Muhammed Salah yıllık 20 milyon euro istiyormuş duyduğumuza göre. Vergilerle birlikte 30 milyon euro olur. Muhtemelen de 2-3 yıllık bir sözleşme ister. Yine de Fenerbahçe'nin ihtiyacı varsa alırız." ifadelerini kullandı.

''PARANIN YANINDA AKIL DA OLMASI LAZIM''

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, ''Para konusu basit. Para, güç değildir. Güç, akıldır. Parayı akıllı kullanmazsan o para seni vurur. Para her şeyi çözmez. Paranın yanında akıl da olması lazım.'' şeklinde konuştu.

''20 YILLIK BAŞKANLIKTAN DAHA SERT OLUR''

Son olarak hakemlere de değinen Yıldırım, ''Hakemler her zaman hata yaparlar ve yapıyorlar. Önemli olan bilinçli hata yapmamaktır. Bilinçli yaparlarsa o zaman tehlike var. Bunu yapamazlar. Türkiye’nin Fenerbahçe’ye ihtiyacı var, bunu bozmaya kalkarlarsa o zaman başka şeyler olur, haberleri olsun. Adaletli olunduğu sürece herkese saygılıyız. Aksi olursa 20 yıllık başkanlıktan daha sert olur, herkes bilsin. Biz kaybediyorsak edelim, suç bizimse tamam. Başkaları bizimle oynarsa ona müsaade etmem.'' sözlerini sarf etti.