Hamaney'in Yaralanması Doğrulandı
Hamaney'in Yaralanması Doğrulandı

25.05.2026 16:55
İran Sağlık Bakanlığı, Mücteba Hamaney'in yüzeysel yaralarla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddiaların ortaya atıldığı dini lider Mücteba Hamaney'in İran-ABD saldırısında yaralandığını doğrulayarak "Yüz, kafa ve bacaklarda yüzeysel yaralanmalar dışında ne uzuv kaybına ne de herhangi bir ciddi tıbbi probleme yol açan ciddi bir şey olmadı" dedi.

İran'da 28 Şubat'ta İsrail-ABD saldırılarında dini lider Ali Hamaney'in ölümünün ardından yerine oğlu Mücteba Hamaney seçilmişti. Şu ana kadar henüz görüntü vermeyen Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Mart ayında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, hayatta ancak yaralı ve ampute edildiğini iddia ettiği Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin İran tarafından ilk kez bir açıklama geldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, İran dini lideri Mücteba Hamaney'in, şubat ayının sonlarındaki İran-ABD saldırısında yaralandığını doğruladı. Hameney'in aldığı yaraların yalnızca "yüzeysel" olduğunu söyleyerek, yaralandığı güne dair detayları açıkladı. Hamaney'in 28 Şubat'ta yerel saatle 13.00 sıralarında hastaneye getirildiğini kaydeden Kermanpour, hastanenin adını açıklamadı.

Mücteba Hamaney'in yaralı bazı kişilerle ameliyathaneye alındığını aktaran Kermanpour, "Yüz, kafa ve bacaklarda yüzeysel yaralanmalar dışında ne uzuv kaybına ne de herhangi bir ciddi tıbbi probleme yol açan ciddi bir şey olmadı. Bir hekim olarak bunları ciddi yaralanmalar olarak değerlendirmedim ve bir iki dikiş dışında özel bir işlem gerektirmedi" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:07:46.
