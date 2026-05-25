İşçi çatıdan düştü, sırtına demir saplandı

25.05.2026 16:27  Güncelleme: 16:30
Aksaray'da 4 katlı binanın çatısında çalışan işçi Abdullah Türk, dengesini kaybederek yan binanın demir korkuluklarına düştü. Sırtına demir saplanan işçi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da 4 katlı binanın çatı katında çalışırken dengesini kaybeden inşaat işçisi Abdullah Türk (25) yan binanın demir korkuluklarının üstüne düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Türk, sırtına saplanan demirle hastaneye götürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1316 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı apartmanın çatı katında çalışan Abdullah Türk, dengesini kaybedip yan binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların üstüne düştü. Sırtına demir saplanan Türk kanlar içinde kalırken, mesai arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada inşaatın yakınındaki bir özel klinikte bulunan Doktor Rıfkı Karabatak, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri Türk'ün sırtına saplanan demiri kesti. Ağır yaralanan Abdullah Türk, sırtına saplı demir ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Türk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

