Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı

24.05.2026 21:14
Premier Lig'in 38. ve son hafta maçında Sunderland, Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını kazandı. Bu sezon transfere 339 milyon Euro bonservis harcaması yapan Chelsea, ligi 10. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarının dışında kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Sunderland ile Chelsea karşı karşıya geldi. Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi Sunderland 2-1'lik skorla kazandı.

SUNDERLAND'DEN KRİTİK GALİBİYET

Sunderland'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Trai Hume ve 50. dakikada Malo Gusto (K.K) kaydetti. Chelsea'nin tek golü 56. dakikada Cole Palmer'dan geldi. Chelsea, 62. dakikada Wesley Fofana'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

CHELSEA AVRUPA DIŞINDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Sunderland, puanını 54'e yükseltti ve Premier Lig'e yükseldiği ilk sezonda yedinci olarak UEFA Avrupa Ligi biletini aldı. Bu sezon transfere 339 milyon Euro bonservis harcaması yapan Chelsea, 52 puanda kalarak ligi 10. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarının dışında kaldı.

